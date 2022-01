Los usuarios de Free Fire podrán mejorar sus cuentas con los códigos de canje gratis para hoy, 30 de enero de 2022. Estos son la opción más indicada para que los fanáticos sumen loot exclusivo sin tener que derrochar dinero real a través de diamantes. Aprovecha la oportunidad, porque el proceso puede hacerse en los servidores de España, México y el resto de América Latina.

Los códigos de Free Fire hacen que los usuarios tengan acceso a skins de armas, atuendos cosméticos y tokens de los diferentes sorteos que actualmente están disponibles en el juego. El proceso solo dura unos pocos minutos y no supone un hack para la cuenta, así que no hay riesgo de que pierdas todo lo que has alcanzado hasta la fecha.

Veamos los códigos de canje gratis para hoy, 30 de enero de 2022, en Free Fire. Los códigos estarán disponibles por tiempo limitado; solo tienes 24 horas para que hagas uso de las contraseñas y así puedas mejorar tu rendimiento en las partidas.

FBHJ NFY7 8T63

FTYU 5TGF OSA4

FR2G 3H4E RF6Y

F7T6 YTVH G3BE

FJBC HJNK 4RY7

F5TF 6GTY VGHB

F5E3 R4T5 YHGB

F7T5 4FDS W345

FBNJ IU87 SYEH

FRMT YKUO I8HU

FBYV TCGD B2EN

F4M5 KCT6 LYHO

FVCY XTSR F1VE

F4B5 NJ6I TY8G

F6F5 TDRF EV4B

Recuerda que solo están disponibles por 24 horas. Una vez que hayan sido usados o hayan expirado te saldrá el siguiente mensaje: “el código ha expirado o no es válido”; tendrás que esperar a la siguiente publicación de Garena en ese caso.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.