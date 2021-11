Códigos de Free Fire para hoy 4 de noviembre de 2021; loot gratis sin hacks

Los jugadores de Free Fire ya están a la orden del día para que todos puedan añadir loot exclusivo sin necesidad de gastar dinero real. Solo tienes que usar los códigos de canje gratis para hoy, 4 de noviembre de 2021, en la web oficial de Garena y así sacar provecho a tus partidas.

Los códigos de Free Fire pueden ofrecer desde skins de armas hasta atuendos cosméticos y tokens de ruleta mágica. Solo recuerda que los códigos están disponibles por este día, es decir, en el lapso de 24 horas antes de que venzan los premios gratuitos.

Veamos los códigos de canje de Free Fire para el 4 de noviembre de 2011. No temas por la integridad de tu cuenta, porque no se trata de ningún truco. Tu cuenta siempre estará segura durante todo el proceso que no tarda ni cinco minutos.

7EDTPY4QGK24

KC78CMCM8NK2

VBWVF9MG7EGT

P46CW7WM2TVA

UDE36JUTXTAK

WHAHXTENCKCM

TXRKM22AWE9J

HEJT6AYNCDXU

42TPG5PJQF6N

8ZUGJWY6WFCT

76AVUN8V4YVF

7HRRYQ8ZSXHE

YSYGNT683K9A

JEB45G79CFSF

N8XDCTJ36M26

GY359T7Y9EXM

98V26BZA2UA5

Recuerda que se trata de códigos que no pueden ser transferidos a otro jugador. Tampoco podrás reclamar las skins por un amigo o pasar el contenido a una cuenta externa.

Se trata de una herramienta oficial del videojuego. Así que no se suspenderá tu cuenta o te ‘banearán’ por un desbalance por la cantidad de diamantes en tu perfil del Battle Royale.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

