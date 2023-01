La comunidad de Free Fire tienen la oportunidad de ganar material gratuito usando los códigos de canje gratis de hoy, 8 de enero de 2023. Te explicamos cuál es el método para que sumes artículos de calidad sin la necesidad de gastar diamantes (moneda virtual). Podrás hacer uso de este truco si estás jugando desde México, España y los demás países de la región.

Los códigos de Free Fire sirven para que la comunidad pueda obtener material como skins de armas y atuendos cosméticos sin esfuerzo alguno. Solo bastan un par de clics en la web oficial de Garena para que las recompensas sean añadidas a la cuenta del jugador.

Echa un vistazo a la relación de códigos de Free Fire para hoy, 8 de enero de 2023, para que tengas cierta ventaja en tus partidas. No temas por la seguridad de tu cuenta, ya que no supone un hack y no hay riesgo de se baneado por Garena. Solo tienes este día para hacer uso de los códigos.

CÓDIGOS DE FREE FIRE PARA EL 8 DE ENERO DE 2023

FDIS8U7YH4B3E4

FFTC56S4DARTQX

F2DCF3V4BRTFO9

FI8HXUYGSE4RFI

FUYGB789BEHND

Q123RTGHNMUIY8

FKGMFCXSAQ34O

FP0FDETDRHTUIG

FRATFCGQRTDRE

FIRWUF3NMHYTN

FSDQXFG2VGUU7

FHBESIHEJ6YHFT

FF2GVEFBIIJJAIQ

FF2ER3RFUHVTYH

Solo están disponibles por 24 horas. Una vez que hayan sido usados, te saldrá el siguiente mensaje “el código ha expirado o no es válido”. Si este es el caso, deberás esperar a la siguiente publicación de Garena en redes sociales.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

