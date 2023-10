La comunidad de jugadores de Free Fire está emocionada por una sorpresa especial de Garena: códigos de canje exclusivos que ofrecen mejoras en el juego sin gastar diamantes virtuales. Te contamos cuáles son los códigos para esta fecha y así tengas mejores artículos en tu inventario.

Los códigos, disponibles solo hasta el 22 de octubre, han generado gran entusiasmo porque no hace falta usar diamantes para gozar de artículos exclusivos. Aunque Free Fire es gratuito, permite compras dentro del juego. Esta oferta excepcional permite a los jugadores obtener recursos gratuitos por tiempo limitado.

La rapidez es esencial, ya que los códigos solo estarán disponibles durante 24 horas. Para ayudar a los jugadores a aprovechar esta oportunidad, hemos creado una guía detallada para canjear estas recompensas únicas. ¡No te pierdas esta oferta exclusiva en Free Fire! Compartimos la lista compartida por la página Sportkeeda y más adelante te explicamos todo el proceso.

Códigos de Free Fire para el domingo 22 de octubre de 2023

HAYA-TOAV-U76V

FFIC-DCTS-L5FT

FFPL-UED9-3XRT

TFF9-VNU6-UD9J

PACJ-JTUA-29UU

RRQ3-SSJT-N9UK

R9UV-PEYJ-OXZX

FFBC-LQ6S-7W25

TJ57-OSSD-N5AP

HTY3-RIFG-OR3F

FBJY-RY56-MLOT

FJO9-4TAS-D3FT

YXY3-EGTL-HGJX

ST5K-JCRF-VBHT

S5JT-UGVJ-Y5Y4

X99T-K56X-DJ4X

FF11-NJN5-YS3E

FF9M-J31C-XKRG

FBJY-RY56-MLOT

FJO9-4TAS-D3FT

PQR3-BKUI-7LT7

FSDR-FKUI-YVGR

FBTU-6BFY-TBT7

FBJU-T6RF-T1RT

FBTU-6JKI-E8E7

FLU8-HG8R-BHT4

FIIF-GI8E-O49F

En caso de que te aparezca el siguiente mensaje en pantalla “el código ha expirado o no es válido”, deberás esperar a la siguiente publicación de la empresa desarrolladora Garena. Recuerda que los códigos solo están disponibles durante 24 horas.

Te recomendamos que los canjees lo más pronto posible para no perderte de estas fabulosas recompensas. Además, asegúrate de seguir las instrucciones correctamente al ingresar los códigos para evitar cualquier tipo de problema.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual. Te volvemos a recordar que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.