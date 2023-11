Ahorra todo lo que quieras con este truco en uno de los Battle Royale más populares de los dispositivos móviles. La comunidad de Free Fire está en plena celebración con la oferta diaria de Garena. Ahora, los jugadores tienen la oportunidad de ahorrar mientras desbloquean contenido cosmético sin gastar sus valiosos diamantes virtuales. Esta oferta exclusiva permite canjear códigos de recompensa hasta el lunes 13 de noviembre de 2023, ¡pero ten en cuenta que solo estarán disponibles durante 24 horas!

El portal Sportkeeda ha recopilado varios códigos activos directamente desde el sitio web oficial de Garena. No obstante, es esencial tener en cuenta que algunos podrían haber sido utilizados por otros jugadores anteriormente. ¡No dejes escapar esta oportunidad única en Free Fire! Revisa nuestro sencillo procedimiento y reclama tus recompensas antes de que el plazo llegue a su fin. ¡Aprovecha al máximo esta oferta especial y mejora tu experiencia de juego en Free Fire!

Códigos de Free Fire para hoy, 13 de noviembre de 2023

3IBBMSL7AK8G

FF7MUY4ME6SC

WEYVGQC3CT8Q

GCNVA2PDRGRZ

X99TK56XDJ4X

4ST1ZTBE2RP9

J3ZKQ57Z2P2P

8F3QZKNTLWBZ

B3G7A22TWDR7X

PCNF5CQBAJLK

En caso de que te aparezca el siguiente mensaje en pantalla “el código ha expirado o no es válido”, deberás esperar a la siguiente publicación de la empresa desarrolladora Garena. Recuerda que los códigos solo están disponibles durante 24 horas.

Te recomendamos que los canjees lo más pronto posible para no perderte de estas fabulosas recompensas. Además, asegúrate de seguir las instrucciones correctamente al ingresar los códigos para evitar cualquier tipo de problema.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual. Te volvemos a recordar que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.