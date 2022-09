La Temporada 4 del Capítulo 3 de Fortnite sigue emocionando a la comunidad. Ha pasado cinco años desde el lanzamiento del videojuego y muchos aún se preguntan cómo se hace la descarga en dispositivos Android. Si quieres sumarte recién a la tendencia, no hay ningún problema; aquí compartimos el procedimiento para que la instalación sea la más sencilla posible.

Descargar Fortnite para Android es una de las cosas más sencillas, aunque no tanto como buscar el aplicativo en Google Play. Allí no verás el videojuego, sino que tendrás que recurrir a la web oficial para hacer la descarga. Aquí te dejamos el enlace para que puedas iniciar con la instalación.

La instalación de Fortnite en Android consiste en dos pasos: primero descargar la aplicación de Epic Games en el celular y después, dentro de esa app, buscar Fortnite para iniciar la descarga. De tener un dispositivo Samsung, podrás hacer la descarga de Epic Games desde la Galaxy Store.

Descarga la aplicación desde Epic Games en este enlace.

Descarga la aplicación desde Galaxy Store de Samsung en este enlace.

También puedes jugar Fortnite desde la nube desde Xbox Cloud Gaming y GeForce Now. Lo que sí necesitarás es una cuenta en ambas plataformas para acceder al sistema y desde allí ejecutar el videojuego. No se descargará nada en el celular, aunque en Android tendrás que descargar antes NVIDIA GeForce NOW para jugar desde la nube.

Ten en cuenta que Fortnite es un juego de alta fidelidad compatible con los dispositivos Android de 64 bits o con un procesador ARM64, Android SO 8.0 o superior, un mínimo de 4 GB de RAM y una de las siguientes GPU: Adreno 530 o superior, Mali-G71 MP20 y Mali-G72 MP12 o superior.

Da haber descargado la aplicación de Epic Games y el sistema señala que Fortnite no es compatible con tu celular, hay una manera para ejecutar el Battle Royale de todas maneras: utilizando un APK. La recomendación es hacer la descarga desde una plataforma de confianza. Te dejamos este enlace por si optas por esta solución.

