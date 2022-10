Hay un nuevo y misterioso héroe Rabbid llamado Edge, ¡y los Rabbids hablan ahora! Durante una gira de estudio por Ubisoft Milán, el equipo de desarrollo discutió cómo querían evolucionar a los Rabbids como marca y como personajes con Sparks of Hope. Ampliaron la gama de emociones de los Rabbids, les dieron más personalidad y cambiaron la forma en que hablan. Aquí los detalles que no conocías de “Mario + Rabbids Sparks of Hope”, el cual se pondrá a la venta el 20 de octubre.

En su búsqueda por reinventar a los Rabbids, el equipo se propuso hacer algo diferente. “Queríamos crear un Rabbid que sea único, que no sea una referencia a un personaje o héroe de Nintendo”, explica el productor principal Xavier Manzanares. El resultado fue un personaje original llamado Edge.

“Por lo general, la gente piensa que los Rabbids son divertidos y tontos, por lo que Edge es algo más inesperado”, agrega el director de animación Marco Renso. Edge rompe el molde de los Rabbids con su personalidad misteriosa y heroica, su actitud dura y su apariencia: sus piernas, cejas y pestañas son diferentes a las de otros Rabbids. Además, trae un nuevo arquetipo al equipo de Héroes, luchando con una espada gigante.

Tráiler de “Mario + Rabbids Sparks of Hope”

Al crear Edge, el equipo se basó en referencias a juegos de rol más antiguos y héroes de la cultura pop. “A menudo digo que ella es la versión femenina de Clint Eastwood”, comenta Davide Soliani, director creativo. “Ella no habla mucho, y tiene dos expresiones, con y sin su espada”. Para capturar la personalidad distintiva de Edge, el equipo de animación construyó un sistema de aparejo completamente nuevo. Edge (así como el resto de los Rabbids) tiene más de 2.000 controles para animar expresiones más sutiles. Este nuevo sistema permite a Edge y otros personajes del juego transmitir más emociones, una adición necesaria para la historia más profunda de Sparks of Hope.

Además de hacer que los Rabbids fueran más emotivos, otro paso en su evolución fue cambiar la forma en que hablan. “Cuando se trataba de juegos de fiesta, se trataba más de los Rabbids como grupo, y tenían una voz grupal que estaba vinculada a la jugabilidad, muy loca y humorística”, continúa Manzanares. “Pero tan pronto como comenzamos a trabajar en un juego de aventuras como Kingdom Battle, y ahora Sparks of Hope, te das cuenta de lo importante que es tener Rabbids con personalidades”.Por su parte, el director de audio Romain Brillaud explica que los Rabbids ahora hablan un lenguaje híbrido que combina su lenguaje galimatías característico con oraciones completas. “Están cambiando, y su lenguaje necesitaba expandirse también para inyectar nuevos sentimientos de ellos, y esto es algo que eventualmente se volvió demasiado difícil sin redacción”, menciona Brillaud. “La idea era ampliar su gama de emociones”.

En Kingdom Battle, los Rabbids estaban algo atenuados, y más sutiles en su humor y la forma en que hablaban. Para Sparks of Hope, el equipo decidió experimentar con dar a los Rabbids líneas de diálogo. “Dijimos, vamos a por todas. Tengamos actores dedicados a las voces de los Rabbids, y cada uno de ellos debe tener esta personalidad que es muy fuerte”, comenta Manzanares. “Rabbid Mario no es Mario como un Rabbid. Realmente es un nuevo personaje, un nuevo héroe”.

“Hacerlos hablar fue, para nosotros, una forma de hablar directamente con el jugador”, concluye Soliani. “El mensaje es mucho más directo si los personajes están hablando”.

