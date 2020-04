‘The Last of Us 2’ se retrasa hasta nuevo aviso.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Sony mencionó que ‘The Last of Us 2’ y Marvel’s Iron Man VR se postergarán hasta nuevo aviso. La compañía se ha visto forzada a retrasar el título debido a causa de la crisis actual que les impide “ofrecer la experiencia de lanzamiento que nuestros jugadores se merecen”.

Naughty Dog se dirigió a toda la comunidad de PlayStation y afirmaron estar decepcionados por este hecho. Sin embargo, afirmaron que el juego ya se encontraba listo para salir. “La buena noticia es que el desarrollo de The Last of Us II está casi terminado”, mencionaron.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

“Queremos estar seguros de que todos podéis jugar a The Last of Us Part II al mismo tiempo, garantizando que estamos haciendo todo lo posible para asegurar la mejor experiencia posible para todos”, añadió Naughty Dog en la publicación. “Esto significa retrasar el lanzamiento del juego hasta un momento en el que podamos resolver estos problemas logísticos. Nos decepciona la decisión, pero entendemos que es la mejor y la más justa para nuestros jugadores. Esperamos que no sea un gran retraso [...]”.

Como bien sabemos, esta no es la primera vez que se retrasa el estreno de ‘The Last of Us 2’. El juego tenía planeado llegar a los mercados el 21 de febrero; sin embargo, fue aplazado hasta el 29 de mayo. Ahora, no tenemos la fecha exacta en la cuál Sony y Naughty Dog tienen pensado estrenarlo.

Por último, estos dos títulos (The Last of Us 2 y Marvel’s Iron Man VR) no son los únicos que se han visto afectados a causa del coronavirus. Si bien es cierto, ‘Animal Crossing: New Horizons’ se pudo estrenar a tiempo, pero su distribución si ha sido afectada a causa de la cuarentena y las miles de tiendas que cerraron.