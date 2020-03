Coronavirus: Pokémon GO anuncia nuevo evento durante la cuarentena por COVID-19

¿En qué estaban pensando? Pokémon GO, el videojuego de realidad aumentada de Niantic, anunció un nuevo evento mientras, en varias partes del mundo, la población vive en cuarentena para reducir el contagio del coronavirus.

Niantic no especificó qué tipo de evento estará disponible en Pokémon GO. Hay la posibilidad de que no requiera desplazarse en la ciudad. Solo se sabe que el evento estará dedicado a Cobalion, el Pokémon Legendario. También a partir del pasado viernes 20 de marzo comenzó una nueva investigación especial con Genesect.

Cabe precisar que salir del domicilio durante la cuarentena es una falta según lo decretado por el Ministerio de Salud. Nuestro país atraviesa una cuarentena por 15 días para reducir la tasa de contagio del coronavirus.

El coronavirus ha infectado a más de 300 mil personas y causado la muerte de 14 mil.

CORONAVIRUS | Mapa interactivo

El coronavirus se está expandiendo por todo el mundo. Para un mejor monitoreo del COVID-19, el Centro de Ciencia e Ingeniería de la prestigiosa Universidad Johns Hopkins creó un mapa en tiempo real con los casos registrados por fuentes oficiales.

La herramienta recopila cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCDC) y del sitio web chino DXY, que suma datos de la Comisión Nacional de Salud de China y el CCDC.

Los resultados presentan el panorama mundial de los casos de coronavirus (COVID-19) en tiempo real. Puedes revisar el mapa en este enlace desde una computadora y aquí desde un equipo móvil.

