Coronavirus: Sony mencionó que posiblemente algunos títulos de la PS4 se retrasen por el coronavirus.

Estudios relacionados a la industria de los videojuegos tuvieron que retrasar estrenos y actualizaciones a causa del coronavirus. Muchos títulos importantes han tenido que cortar su producción por la pandemia que viene cobrando miles de víctimas mortales en diferentes partes del mundo.

A través de un comunicado oficial, Sony habló sobre la situación actual de la empresa y lo que podría pasar con los títulos que se iban a estrenar en este año para la PS4. Asimismo, mencionó las consecuencias que podría causar la pandemia en sus divisiones, la cuál incluye la de los videojuegos.

Sony mencionó que el escenario actualmente es complicado. Sin embargo, comunicó que la pandemia no tendrá impacto material en PlayStation en el presente año. Además, la compañía no descarta que diferentes estudios le comuniquen el retraso del estreno de algunos juegos.

“Aunque hasta ahora no han surgido problemas, Sony está vigilando cuidadosamente el riesgo de que se produzcan retrasos en los calendarios de producción de juegos tanto en los estudios first-party y en los estudios asociados, principalmente en Europa y Estados Unidos”, mencionó la compañía.

Asimismo, la compañía afirmó que actualmente se encuentra trabajando para evitar que el virus se siga propagando. “Sony se centra principalmente en garantizar la seguridad de sus empleados y sus familias, así como de sus clientes y otros interesados, además de prevenir la propagación del virus”.

Por último, la PlayStation 4 tenía planeado lanzar grandes títulos en este año. Entre ellos se encuentran The Last of Us: Part II y Ghost of Tsushima. Además, se espera que Marvel’s Iron Man VR y Predator: Hunting Grounds no tengan ningún problema en su estreno.