Los casos de coronavirus van en crecimiento. En este momento, se superan los 180 mil casos confirmados; por este motivo, varios países del mundo han tenido que tomar medidas para detener el avance del virus y no saturar los sistemas de salud.

Recientemente, se reportó que el actor noruego Kristofer Hivju, quien participó en la producción de Game of Thrones y The Witcher, do positivo para COVID-19.

El mismo actor confirmó la información en redes sociales y comentó que se encuentra en aislamiento junto a su familia. Por lo pronto, declaró que no tiene una infección severa y casi no ha presentado síntomas.

Este diagnóstico se compartió solo semanas después de que se anunció que él interpretaría a Nivellen en la serie The Witcher.

“Lamento decir que hoy di positivo a COVID-19, coronavirus. Mi familia y yo estamos aislados en casa por el tiempo que sea necesario. Tenemos buena salud, yo sí tengo síntomas de un resfriado. Hay gente que tiene mayor riesgo frente a este virus para quienes el diagnóstico puede ser devastador, entonces les pido a todos que sean muy cuidadosos. lávense las manos, manténgase a un metro y medio de distancia de otros, entren en cuarentena, hagan todo lo que puedan para evitar el esparcimiento. Juntos podemos pelear con este virus y evitar una crisis en los hospitales. Por favor, cuiden uno del otro, mantengan su distancia y estén sanos.”, fue el mensaje que compartió el actor con sus seguidores.

Coronavirus: Idris Elba, actor de “Avengers: Infinity War”, fue diagnosticado con el COVID-19

Un Vengador dio positivo para coronavirus. El actor Idris Elba, quien interpreta a Heimdall en las cintas de Thor y en Avengers: Infinity War, compartió en redes su situación y la de su familia. Según relata, es parte de los 180 mil casos de COVID-19 en el mundo.

La estrella británica que hizo de Heimdall, el centinela de Asgard en la saga de Thor para Marvel, comunicó cómo se siente de salud y qué hará en adelante tras ser detectado con el coronavirus.

“Esta mañana di positivo en el test del COVID-19. Me siento bien, hasta ahora no tengo síntomas pero he estado aislado desde que me enteré sobre mi exposición al virus. Gente quédense en casa y sean pragmáticos. Los voy a mantener al tanto de cómo lo estoy llevando. No al pánico”, tuiteó.

Heimdall murió en la película Avengers: Endgame a manos de Thanos. Desconocemos si es que volverá a formar parte de Marvel para la Fase 4 del UCM.