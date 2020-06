Un nuevo juego para PlayStation 4 y Xbox One. Activision estaría trabajando junto a la desarrolladora Toys for Bob en el nuevo Crash Bandicoot. Esta misma empresa trabajó en en Spyro Reignited Trilogy.

Según el sistema de clasificación por edades de Taiwán, “Crash Bandicoot 4: It’s About Time” sería el nuevo título de la saga. La descripción menciona a una misteriosa máscara oculta en una cueva.

Esta permitiría a los protagonistas viajar entre el tiempo y dimensiones. ”Esto iba a ser -y será- anunciado en Summer Game Fest el 22 de junio”, comenta el analista Daniel Ahmad, el mismo que afirma que no habrá versión de Nintendo Switch.

No switch version is correct btw — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 19, 2020

Por lo pronto, ni Activision ni Sony ha comunicado el lanzamiento de este título. habrá que esperar hasta el 22 para conocer si es cierta esta información.

The Last of Us Part II se llena de crítica negativas tan solo en su primer día

Es oficial. The Last of Us Part II llegó a PlayStation 4 y miles de jugadores en todo el mundo ya disfrutan de la aventura de Ellie en este mundo post-apocalíptico de zombies y facciones políticas.

Pese a ser uno de los títulos más esperados del año, en solo su primer día en el mercado la comunidad lo ha puntuado con 3.4 y 3.3 en Metacritic. Esto difiere mucho de los especialistas que le dieron un 95 de 100.

Algunos medios como Vandal de España atribuyen este puntaje al ‘review bombing’, un ataque masiva de malas calificaciones de jugadores que no estuvieron contentos con un elemento del juego.

Recordemos que recientemente, comenzaron a llover crítica a Naughty Dog debido q ue afirmaron que han metido política en The Last of Us Part II, algo un tanto irracional debido a que la primera parte ya tenía carga política.

“The Last of Us Parte II, un gran ejemplo de por qué las políticas y las agendas no deberían introducirse en el videojuego”, escriben en los comentarios. Por otro lado, algunos usuarios comentan que el aspecto gráfico y detalles de la jugabilidad están muy pulidos pero que la trama es carece de sentido y que las acciones de Ellie no tienen fundamento alguno según lo que se ve en el juego.