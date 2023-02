El mercado de las aplicaciones en la región es cada vez más competitivo. En Colombia, Brasil o Argentina, se apoya con incentivos a las empresas de tecnología que desarrollan aplicaciones. Asimismo, hay diversos concursos que son promovidos por empresas privadas que ayudan a los desarrolladores a crear e innovar sus proyectos. Sin embargo, ¿cómo estamos en el Perú?

El desarrollador de apps y videojuegos y ganador del concurso HUAWEI Apps Up, Rafael González-Otoya, cuenta tres claves para el futuro del desarrollo de apps y videojuegos en el Perú.

Concursos que permiten visibilizar tu trabajo

Es difícil ser contratado por compañías que no te conocen en lo absoluto. Es difícil vender una aplicación a usuarios que no confían en tu empresa. La industria del desarrollo de apps es pequeña en el Perú en este momento, sin embargo, estar activamente participando en concursos internacionales como: Huawei Apps Up, Lima Web Fest, Huawei Developer Latam, Premio Anuaria Colombia, Concurso Internacional Medalla Brandor, BIG Festival (Brasil), etc., son ventanas muy importantes.

“Un ejemplo de esto fueron nuestros proyectos Suns of Wiraqocha y Coins Invaders. Ambos videojuegos fueron desarrollados con rapidez y conseguimos el primer puesto en el HUAWEI Apps Up. Esto no solo nos dio un premio monetario, sino visibilidad internacional del proyecto y credibilidad en nuestra capacidad”, afirmó Rafael González-Otoya.

Suns of Wiraqocha es un videojuego diseñado en pixel art, basado en las leyendas y mitos de los incas y de una de las culturas antecesoras: los Tiahuanaco, los cuales se ubicaron en la actual Perú y Bolivia. El juego representa la “pelea entre la luz y la oscuridad” y en el juego el gamer tendrá que recuperar los soles perdidos haciendo que la Puerta del Sol vuelva a iluminarse.

Por otro lado, Coins Invaders refleja la pelea que tiene el Bitcoin con las otras criptomonedas que surgen de fuerzas oscuras del mundo para “pervertir a las personas del bien y mantenerlas prisioneras de un régimen del dinero fiduciario”. El gamer podrá divertirse destruyendo las altercoins en una guerra sin cuartel.

“Ambos videojuegos se encuentran disponibles en la HUAWEI AppGallery y nos generan ingresos ya que ya hay más de 1000 usuarios que los han descargado en dispositivos como en el Huawei nova 10 Pro”, señaló González-Otoya.

Crear para rentabilizar

“Lo más seguro para un desarrollador de apps es crear o sumarse a un proyecto de una marca para una campaña en específico. Sin embargo, el verdadero reto es encontrar el retorno de inversión (ROI) que mejor se ajuste a tu propio proyecto”, afirmó González-Otoya.

Hay distintas formas en las que los peruanos generan un ROI en el mundo de las apps. La tendencia peruana es desarrollar apps para empresas extranjeras, pero en el mundo de los videojuegos, los desarrolladores se monetizan a través de un modelo free-to-play y publicidad geolocalizada.

“Para que el Perú crezca, la industria peruana tiene que invertir en I+D+I: Inversión + Desarrollo + Innovación. Uno invierte dinero para probar nuevas cosas. Es importante que los proyectos y el knowhow sean compartidos para que la industria crezca”, señaló Rafael.

Llamar al talento joven

Los concursos de aplicaciones no solo benefician a empresas, sino a estudiantes o jóvenes profesionales. Los premios sirven de motivación por diversos motivos: ayudan a financiar nuevos proyectos independientes, dan un peso a un CV en construcción o incluso permiten crear valor como marca empleadora.

En esa línea, por tercer año consecutivo, Huawei celebró el concurso HUAWEI Apps Up, una competencia internacional para que los desarrolladores, jóvenes y experimentados de todo el mundo, participen y puedan mostrar toda su capacidad construyendo aplicaciones en diferentes categorías. Perú fue el segundo país, después de México, con más ganadores en este evento de desarrolladores con 4 aplicaciones que lograron imponerse en dos categorías distintas.

“Sumar a la juventud ayuda a crear una industria más robusta. Para que haya un shock de innovación es importante construir en conjunto. En Latinoamérica ya hay una industria fuerte en países hermanos como Colombia o Brasil y el Perú no se debe quedar atrás. Los concursos son una pieza importante para incentivar y ayudar a ese crecimiento”, finalizó González-Otoya.

