Cyberpunk 2077: CD Projekt desmiente el rumor que afirmaba que el retraso del videojuego era culpa de la PS4 y Xbox One.

El 2020 no ha empezado de la mejor manera para los gamers en todo el mundo. El inicio de año nos trajo varios anuncios que mencionaban el retraso de títulos como Final Fantasy VII Remake o Marvel’s Avengers. Sin embargo, uno de los que más impacto generó fue el de Cyberpunk 2077.

Hace unos días comenzó a circular un rumor que indicaba que el videojuego se retraso por culpa de la PS4 y Xbox One. Cory Barlog, director de God of War, salió rápidamente a defender a CD Projekt reconociendo que “la mayoría de videojuegos son muy feos por mucho tiempo hasta que no lo son”, cosa que pasa al final de su desarrollo.

Sin embargo, este comentario llegó a oídos de los técnicos de CD Projekt quienes rápidamente se pronunciaron. Según el diseñador Philipp Weber del estudio desarrollador, Cyberpunk 2077 se retrasó porque necesitaba pulir más detalles.

“Pues claro que estamos optimizando [CP2077] para Xbox One, y para PlayStation, y para PC, porque eso es lo que haces en las últimas etapas del desarrollo de videojuegos”, mencionó Weber tras darle la razón a Barlog. “Hay muchas cosas sin optimizar mientras se hace un juego, porque están inacabadas y en constante cambio. Así que las respuestas simples como ‘retrasaron el juego por X razón’ pueden dar para un buen rumor, pero no llevan mucho de verdad”.

Además, el creativo mencionó que se encuentran abordando aspectos relacionados al tema de los bugs: “siempre hay muchas razones. Entre ellas, y puedo decirlo por mí mismo, arreglar bugs para que el juego esté lo más pulido posible. No hay nada oculto, simplemente se trata de hacer el juego mejor”.

Recordemos que Cyberpunk 2077 llegará el 17 de septiembre a PS4, Xbox One de manera oficial.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY