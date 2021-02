Cyberpunk 2077 era uno del os juego más esperados del 2020. Luego de 8 años de desarrollo, la empresa CD Projekt Red tenía todo listo para lanzar el juego a finales del año pasado pero no salió como esperaban.

La versión de PC no está tan mal optimizada pero la versión de PlayStation 4 y Xbox One cuenta con demasiados errores. Desde autos que se caen por el mapa hasta una ciudad desierta según los últimos reportes de la comunidad.

Ante esta situación ha habido gente que ha tomado represalias contra la empresa , como el reciente grupo de hackers que atacó las oficinas de CD Projekt Red. La misma compañía compartió un mensaje por Twitter en donde explicaban lo sucedido.

Alguien ha logrado acceder a su red interna y se han recopilado los datos de toda la empresa. Por supuesto, se trata de un caso de estafa en donde se le pide un rescate económico por sus datos.

Por lo pronto, han anunciado que no cederá a las demandas de los hackers y que ya llevó el caso a las autoridades. Según el reporte de la compañía, se han robado los códigos fuente de Cyberpunk 2077, The Witcher: Wild Hunt, GWENT: The Witcher Card Game.

“No cederemos a las demandas ni negociaremos con el agente, siendo conscientes de que esto eventualmente puede conducir a la liberación de los datos comprometidos. Estamos tomando las medidas necesarias para mitigar las consecuencias de dicha liberación, en particular acercándonos a las partes que puedan verse afectadas por la infracción”, explicó la CD Projekt Red.

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

