Cyberpunk 2077 es uno de los juegos que más polémica ha generado en las últimas semanas de 2020. Quienes tienen la PS5 o la versión para PC no tuvieron mayores problemas, pero quienes sí padecieron fueron los usuarios de PS4 y Xbox One. ¡La máquina no daba la talla!

Pero qué tal si hacemos un viaje al pasado e imaginamos que Cyberpunk 2077 salió para la primera PlayStation, así es, la consola madre de lo que hoy conocemos como PS5. Estamos hablando de 1994 cuando la consola salió al mercado y cambió la industria para siempre.

El desarrollador Anders Lundbjörk ha imaginado un juego así y creó Cyberpunk 1977. Las imágenes disponibles en YouTube muestran los polígonos enormes de aquel entonces, efectos de animación básicos... incluso, la adaptación toma en cuenta algunos glitches y bugs que fueron reportados por los usuarios de PlayStation y Xbox.

La verdad es que es video es bastante nostálgico y nos recuerda cómo es que el mundo ha avanzado desde la primera PlayStation hasta la PS5 que todos quieren para el próximo año. Siempre está bien una pizca del pasado para tener en cuenta los aportes de hoy en día.

PS5 | Televisores 4K

La PS5 fue pensaba para que tenga una vida útil de ocho años, aproximadamente, por lo que su potencia gráfica tiene el gran reto de seguir vigente dicho lapso. Esto hace que la PS5 esté diseñada para televisores que hoy son exclusivos, pero que -en un futuro- será lo estándar en el mercado.

Entonces, para disfrutar del salto generacional entre la PS5 y PS4, los usuarios deberán tener una pantalla 4K para que notar los avances gráficos de la nueva PlayStation. Por ejemplo, una pantalla FullHD no ofrece soporte para frecuencias de actualización de 120Hz de la PS5, el doble que la PlayStation 4.

En el caso del ray tracing de la PS5, hay que tener en cuenta que esta tecnología no está incluida en el televisor; sin embargo, no todos los juegos de la nueva consola cuentan con esta tecnología. A menos que esto último se estandarice con el tiempo, comprarse la PS5 sin los dispositivos adecuados sería lo mismo que tener la PS4.