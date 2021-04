Cyberpunk 2077 llegó a PS4, Xbox One y PC el pasado 9 de diciembre luego de múltiples retrasos debido a la pandemia del coronavirus. Se trata de unos de los juegos más esperados de 2020, pero también fue una gran decepción para algunos fans.

El mayor problema fue el rendimiento que tenía el juego en PlayStation 4 y Xbox One. Básicamente, la potencia y optimización en las consolas de las viejas consolas no fue apto para sostener un rendimiento estable.

Ante esta situación, CD Project Red anunció que en los primeros meses de 2021 lanzarían varios parches para corregir todos los errores; una vez corregidos, se centrarán en descargables de pago.

Cualquiera se imaginaría que se trata de uno de los peores lanzamientos de la empresa, pero nada más lejos de la realidad. GamesIndustry reporta que Cyberpunk 2077 ha generado para la empresa más de 471 millones de euros.

Tan solo el año en el que se lanzó el título futurista ingresaron más de dos vences de lo que lograron con The Witcher 3 (juego que logró alcanzar 176 millones de euros en el año 2015.

Recordemos que también el juego está disponible en PS5 y Xbox Series X con un buen rendimiento en comparación a la versión de la generación pasada.

Cyberpunk 2077 no está muerto (todavía): CD Projekt anuncia los cambios del siguiente parche

No cabe duda que Cyberpunk 2077 es uno en PlayStation 4 y Xbox One, y otro en PC. La versión de consolas estaba lleno de problemas de rendimiento, bugs, gitches y demás detalles que no se arreglaron con los primeros parches sino que se empeoraron.

La empresa desarrolladora, CD Projekt Red anunció que a inicios de 2021 lanzarían varios parches para corregir todos estos problemas. Luego de esto, recién se centrarían en el desarrollo de descargables que expanden la historia.

Luego de varias semanas de silencio y tener que lidiar con el hackeo de sus servidores, han anunciado que preparan el parche 1.2 que se centra en corregir la aparición instantánea de policías luego de cometer un crimen y se mejorará la conducción.

“Este es un paso importante para solucionar el comportamiento de la policía en nuestro juego. Debería reducir el problema de los NPC que se generan detrás de los jugadores y así dar una impresión de que a la policía le lleva un tiempo llegar a la escena del crimen después de ser informada”, explica la desarrolladora.

Básicamente, se modificará la interacción de la policía con un crimen. Inicialmente, aparecerá un dron para identificar la escena y luego llegarán los patrulleros. Por otro lado, se ha abordado el caso de los problemas de conducción, sobre todo el PC y la baja tasa de refrescamiento.

“Cuando se experimentan framerates bajos, nuestros coches son más difíciles de controlar. La velocidad de giro ahora es muy consistente entre 20 y más de 60 fps. Finalmente, hemos estudiado unos cuantos coches individuales y ajustado algunos que eran demasiado inestables en bajos fps, incluyendo el Archer Hella”, añade CD Projekt Red.

