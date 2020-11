El 10 de diciembre, si no hay más retrasos en el camino, CD Projekt Red pondrá a la venta Cyberpunk 2077 en Xbox Series X, Xbox One, PC, PS4, PS5 y Google Stadía. Ante la espera, la desarrolladora comparte nuevo material.

En esta ocasión, la empresa compartió en su canal oficial de YouTube un especial de hasta 10 minutos de gameplay o jugabilidad en la consola de nueva generación Xbox Series X. Como podemos ver en el video, se hace un extenso recorrido por la ciudad Night City.

Las imágenes que nos muestran fueron ejecutadas en Xbox Series X pero se trata de la versión de Xbox One vía retrocompatibilidad. Todavía no se ha mostrado el juego con las mejoras gráficas de la next gen.

Al igual que FIFA 21 u otros juegos, Cyberpunk 2077 recibirá una mejora gráfica en PS5 y Xbox Series X luego de su lanzamiento oficial. En solo unos días, la desarrolladora compartirá un video similar pero en PS4 y PS5.

Cyberpunk 2077 inicialmente debía llegar a las consolas a inicios de este año, pero se cambió la fecha para el 19 de noviembre. Finalmente, CD Projekt Red confirmó que sí o sí el título futurista se pondrá a la venta el 10 de diciembre.