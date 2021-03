No cabe duda que Cyberpunk 2077 es uno en PlayStation 4 y Xbox One, y otro en PC. La versión de consolas estaba lleno de problemas de rendimiento, bugs, gitches y demás detalles que no se arreglaron con los primeros parches sino que se empeoraron.

La empresa desarrolladora, CD Projekt Red anunció que a inicios de 2021 lanzarían varios parches para corregir todos estos problemas. Luego de esto, recién se centrarían en el desarrollo de descargables que expanden la historia.

Luego de varias semanas de silencio y tener que lidiar con el hackeo de sus servidores, han anunciado que preparan el parche 1.2 que se centra en corregir la aparición instantánea de policías luego de cometer un crimen y se mejorará la conducción.

“Este es un paso importante para solucionar el comportamiento de la policía en nuestro juego. Debería reducir el problema de los NPC que se generan detrás de los jugadores y así dar una impresión de que a la policía le lleva un tiempo llegar a la escena del crimen después de ser informada”, explica la desarrolladora.

Básicamente, se modificará la interacción de la policía con un crimen. Inicialmente, aparecerá un dron para identificar la escena y luego llegarán los patrulleros. Por otro lado, se ha abordado el caso de los problemas de conducción, sobre todo el PC y la baja tasa de refrescamiento.

“Cuando se experimentan framerates bajos, nuestros coches son más difíciles de controlar. La velocidad de giro ahora es muy consistente entre 20 y más de 60 fps. Finalmente, hemos estudiado unos cuantos coches individuales y ajustado algunos que eran demasiado inestables en bajos fps, incluyendo el Archer Hella”, añade CD Projekt Red.

Guía de Free Fire: cómo hacer combos sin la necesidad de utilizar a Chrono en el 2021

Hasta en Free Fire hay ‘meta’. Este concepto responde a lo que está de moda en un videojuego, como Chrono en el shooter de Garena. El Battle Royale cuenta con un sistema de habilidades únicas que hace de cada personaje sea útil según tu estilo de juego. Además, si eres un jugador experimentado, sabrán cómo combinar las destrezas de tus aliados para ser el mejor en cada partida.

La habilidad activa de Chrono en Free Fire, llamada Tuned Shield, crea un campo de fuerza que bloquea 500 de daño de los enemigos. La velocidad de movimiento aumenta en un 15%. Durante el período de activación de la habilidad, los aliados en el campo de fuerza reciben una bonificación de velocidad del 15% en el nivel más básico. La duración es de 10 segundos y se puede reutilizar cada 55 segundos en su estado base.

Todo lo anterior lo hace atractivo, pero como no siempre está disponible para los jugadores de Free Fire, mejor echemos un vistazo a las tres mejores combinaciones sin Chrono.

Alok (Drop the Beat) + Moco (Hacker’s Eye) + Hayato (Bushido) + Dasha (Partying On)

K (Master of All) + Miguel (Crazy Slayer) + Luqueta (Hat Trick) + Joseph (Nutty Movement)

Skyler (Riptide Rhythm) + Jai (Raging Reload) + Jota (Sustained Raids) + Shirou (Damage Delivery)

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.