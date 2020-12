Si Cyberpunk 2077 es uno de los juegos que más esperas en este año, quizás ya hayas notado que varios streamers ya cuentan con el juego en las diferentes plataformas. Lamentablemente, el público en general tendrás que esperar hasta el 10 de diciembre para poder disfrutar del título.

CD Projekt Red lanzará su juego futurista de mundo abierto en PlayStation 4, Xbox One y PC en la fecha indicada pero también prepara una versión del título con mejores gráficos para PS5 y Xbox Series X.

Se trata de un juego que ha tardado ocho años en llegar a las casas de los gamers. Aun así, la desarrolladora ya tiene entre manos un nuevo proyecto: el primer DLC o contenido descargable de pago de Cyberpunk 2077.

La comunidad advierte que ya se filtró este contenido en el último tráiler de lanzamiento que compartieron por YouTube. Al final del material audiovisual se puede leer un mensaje para la comunidad que dice lo siguiente.

“Hemos mencionado antes que lanzaremos expansiones y aunque todavía no estamos preparados para hablar sobre ello, podemos decir que hemos aprendido muchísimo de nuestro trabajo en Hearts of Stone y Blood and Wine. Nuestras expansiones profundizarán en el mundo de Cyberpunk 2077, ofreciendo contenidos sustanciales guiados por la historia con difíciles decisiones que tendrán un gran impacto en la narrativa y que no olvidaréis.

Pero antes de llegar allí, primero lanzaremos nuestro programa de contenidos gratuitos a principios de 2021. Como con The Witcher 3, esperamos lanzar una serie de packs de contenidos gratuitos que llegarán a Night City para darle incluso algo más de vida al mundo del oscuro futuro. ¡Esperamos que os gusten!”.