Cyberpunk 2077: Taipei Game Show 2020 será testigo del nuevo contenido del videojuego.

No cabe duda de que Cyberpunk 2077 se ha convertido en uno de los títulos más esperados del 2020. El nuevo proyecto de CD Projekt RED, conocidos por ‘The Witcher 3′, se estrenará en septiembre del presente año tras la confirmación de su retraso hace unas semanas.

Según informan VG247, los organizadores del Taipei Game Show 2020 han confirmado que Cyberpunk 2077 será uno de los títulos que se harán presente en el evento, y que además, revelarán contenido nuevo para una audiencia selecta.

Debido a esto, parece que Cyberpunk 2077 mostrará nuevos detalles para los asistente de la feria de Taiwán, la cual se celebrabrá del 6 al 9 de febrero. CD Projekt RED ya tiene acostumbrados a sus fanáticos a mostrar novedades en eventos para luego hacerlas públicas.

Por otro lado, este no será el único título pesado en Taipei Game Show 2020, puesto que también estarán videojuegos como Final Fantasy VII Remake y The Last Of Us: Part II. Recordemos que Cyberpunk 2077 estará disponible a partir del 17 de septiembre para PS4, Xbox One y PC.