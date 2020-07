Juega “Dark Souls 3″ con rifles de asalto para evitar la frustración

Dark Souls es sinónimo de dificultad... hasta que tienes una AK47. Un modder añadió varios rifles de asalto a Dark Souls 3 a modo de experimento para reemplazar las armas de largo alcance. Puedes ver el resultado en un video que acaba de compartir en YouTube.

ForsakenSilver añadió un rifle de francotirador, un MP5, una escopeta (la misma de la saga Resident Evil) y una AK47, y varían entre automáticas y semiautomáticas para que el jugador de Dark Souls evalúe la frecuencia de tiro.

Algo interesante de este mod de Dark Souls es que puede acoplarse con otro que permite a los jugadores controlar al personaje con perspectiva en primera persona. De esta manera, tienes algo muy parecido al estilo de Call of Duty con seres mágicos y monstruos.

¿Quieres darle una oportunidad a ambos mods de Dark Souls? Tanto los rifles de ForsakenSilver como la primera vista de ZullieTheWitch están disponibles en la página Nexusmods.

La plataforma de juegos online Steam está ofreciendo Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition con el 82% de descuento por tiempo limitado. No pierdas la oportunidad para disfrutar de este exitoso juego en la crítica.

La tienda de juegos online ofrece el título de aventura desarrollado por Eidos-Montreal y Crystal Dynamics a 52.37 soles, una cifra considerablemente menos a los 293 soles del pack.

El pack de Steam contiene elementos: el videojuego Shadow of the Tomb Raider y los DLC Croft Edition Extras, Deluxe Edition Extras y Definitive Upgrade.