Después de hacer la medición con más de mil jugadores y su uso de diferentes títulos o plataformas, psicólogos de Royal Panda determinaron, a través de un estudio, cuáles son las utilizadas por los usuarios más inteligentes. Para evaluar su coeficiente intelectual, los participantes pasaron por cuatro pruebas: inteligencia verbal, habilidad matemática, razonamiento lógico y razonamiento visual.

En cuanto a la plataforma, la investigación señala que los jugadores con el coeficiente intelectual más alto son los de PC, con una media de 112.3. Luego, están los usuarios de PlayStation con 110.7, mientras que en el tercer puesto están los de Xbox con 103.8. En cuarto lugar están los jugadores de Nintendo Switch con 101.3 y en último lugar los usuarios de celulares con 99.4.

Foto: Referencial / Pixabay

Asimismo, el estudio destaca que los usuarios más inteligentes se pueden encontrar en Rainbow Six Siege, shooter multijugador desarrollado por Ubisoft, con una media de 120.3. En segundo lugar se encuentra Among Us, uno de los reyes de Twitch, con una puntuación de 118.9. Luego se ubican Minecraft, con 116.2, Call of Duty con 111.2 y FIFA con 106.2.

De la misma forma, Royal Panda también dividió el resultado por sexos, determinando que las mujeres que disfrutan de los videojuegos son más inteligentes que los hombres, con un coeficiente intelectual promedio de 108,4, mientras que el promedio masculino es de 102.3.

TE PUEDE INTERESAR