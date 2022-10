¿Hideo Kojima va por otro éxito en consolas? Death Stranding llegó a PS4 en el año 2019 y en 2021 tendría una versión para PlayStation 5. Inicialmente, este juego iba a ser exclusivo de la consola de Sony, pero ante su éxito de ventas, se tomó la decisión de lanzarlo en Steam (PC).

Todavía no se ha anunciado una secuela de este título; no obstante, el actor Norman Reedus filtró que ya trabajaba en el proyecto. Kojima solo atinó a comentar que tenía algo entre manos, aunque no podía dar detalles.

Pues ahora un insider compartió algunos de los supuestos planes de Kojima Productions, en donde Death Stranding 2 sería el gran proyecto en camino. Dusk Golem desmintió que Kojima haya negociado con Xbox para el lanzamiento de la secuela.

Indicó que todavía el juego Death Stranding 2 sería exclusivo de las consolas de Sony, por el momento, y que todavía se encuentra en etapa de desarrollo. El nombre clave que se le ha dado es Ocean, pero afirmó que no filtrará más información con la que cuenta.

Filtran Death Stranding 2

“Death Stranding 2 siempre estuvo planeado para estar con Sony. No voy a decir una sola cosa real sobre el juego en sí, ni ahora ni en el futuro, así que no pregunten, incluso si la gente se da cuenta más tarde que estoy diciendo la verdad al 100% sobre el nombre clave y el contrato. Pero cualquier rumor sobre Death Stranding 2 con alguien que no sea Sony es una tontería.

“El acuerdo con Xbox nunca tuvo la intención de ser Death Stranding 2, este rumor es simplemente falso, Sony y Kojima Productions tienen un contrato de varios juegos que vence después de Death Stranding 2 y en la actualidad ambas partes están decidiendo si continuar su relación o terminarla después de Death Stranding 2. Esa es la verdad”, explicó el insider Dusk Golem.

