Otro de los grandes títulos que estuvo presente durante el evento de PlayStation fue nada más y nada menos que lo nuevo de Kojima Productions, Death Stranding 2 On the Beach.

Así es, la nueva entrega de la franquicia creada por Hideo Kojima se dejó ver en un nuevo tráiler, el cual nos permitió conocer un poco más acerca de su trama junto al retorno de muchos personajes, incluyendo uno de los villanos de la primera entrega.

En esta entrega, nuestra misión será la de unir todo el mundo, algo similar a lo que hicimos en el primer título con Estados Unidos.

Lamentablemente, Death Stranding 2 On the Beach aún no cuenta con una fecha de lanzamiento, aunque si se ha confirmado que lo veremos en el 2025.

Nuevo tráiler de Death Stranding 2 On the Beach