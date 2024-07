Los juegos de pago es un lujo para los gamers más exigentes. Sabemos que hay un montón de alternativas gratuitas pero la publicidad hace que la experiencia no sea fluida. ¿Quién quiere esperar entre partida y partida? Pues nadie y los desarrolladores de juegos en Android y iOS han liberado sus creaciones para que las descargues este fin de semana.

Antes de compartir la lista de juegos de pago gratis, debemos advertirte que los APK no son tan confiables como parecen. Siempre dependerá del catálogo desde donde hacer la descarga de los APK, porque hay páginas que revisan el contenido de los ficheros en busca de malwares. Caso contrario, estarías expuesto a ataques que pueden acabar en robo de datos, suplantación de identidad o manipulación a distancia del teléfono.

Los enlaces que compartiremos te llevarán a las tiendas oficiales de Android y iOS para que inicies la descarga cuanto antes. Solo deberás preocuparte por tener espacio suficiente en la memoria interna, datos móviles para no interrumpir la descarga y más del 50% de la batería para concluir todo el proceso.

A continuación compartimos la lista según el sistema operativo y cuánto es que ahorrarías por hacer la descarga. No hace falta instalar ahora mismo cada aplicación porque puedes guardarlos en la biblioteca y hacer la descarga tiempo después, incluso cuando termine la promoción online. Nada mejor que lo gratis y de calidad, así que date una vuelta por estos juegos.

Juegos de pago gratis en Android

Juegos de pago gratis en iOS

Por qué no instalar APK en tu celular

Las aplicaciones de pago a través de APK no es la mejor solución para tu seguridad. Sucede que hay fuentes no oficiales que no revisan el contenido de los ficheros para Android. Puedes descargar malwares, virus o spywares que pueden robar tus datos personales, dañar el dispositivo o facilitar el acceso a los ciberdelincuentes.

Google Play y App Store, en cambio, tienen políticas de seguridad para revisar el contenido de cada aplicación. Los filtros no son perfectos y hubo casos de vulnerabilidades al sistema pero ofrecen una capa más de seguridad y confianza a los usuarios. No está de más revisar los comentarios y el puntaje de la comunidad a cada aplicación que piensas instalar en tu smartphone.

Te puede interesar