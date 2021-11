Doctor Strange 2: así sería la aparición de Shuma-Gorath según merchandising

Una pieza de mercancía para Doctor Strange in the Multiverse of Madness daría un primer vistazo al rumoreado villano Shuma-Gorath. Dirigida por Sam Raimi, la esperada secuela contará con el regreso de Doctor Strange de Benedict Cumberbatch luego de los sucesos en Spider-Man: No Way Home.

Un libro para colorear y un rompecabezas de Doctor Strange 2 ahora está disponible para pre-pedido en el sitio australiano Booktopia , y muestra al Doctor Strange luchando contra una criatura de piel verde y un ojo descomunal. Los fanáticos de los cómics reconocerán que es el aspecto típico de Shuma-Gorath, lo que insinúa que de hecho luchará contra Doctor Strange en la secuela.

Doctor Strange 2 retrasó su estreno de marzo de 2022 a mayo de ese mismo año, por lo que falta más de medio año. Sin embargo, su fecha de lanzamiento original fue en realidad a principios de este año.

Rompecabezas de Doctor Strange 2

Shuma-Gorath apareció en la Fase 4 de Marvel, precisamente en la serie animada de antología What If...? El primer episodio, en el que se desarrolla la historia de Capitana Carter, muestra a la inmensa criatura dentro de un portal creado por Hydra durante la Segunda Guerra Mundial. Capitana Carter fue capaz de detener el avance de la bestia, aunque no se precisa cómo es que pudo hacerlo con solo una espada y el suero del supersoldado.

El elenco de Doctor Strange 2 está conformado por Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer), Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo) y Xochitl Gomez (América Chávez).

DOCTOR STRANGE 2 | Salida de Derrickson

Las cosas se complican para Marvel Studios. El cineasta Scott Derrickson abandonó la producción de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la segunda entrega de Doctor Strange para la Fase 4 del MCU. Se supone que la cinta es una pieza clave para el futuro desarrollo del Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Será que todo el proyecto está en peligro?

Desde su creación en el 2008, Marvel Studios ha ido construyendo un enorme universo interconectado de películas y personajes que llegó a un punto de quiebre en el 2019 con “Avengers: Endgame”, donde los héroes tuvieron una última batalla contra Thanos. En la misma se sacrificaron Black Widow y Iron Man para que puedan derrotar al ‘Titán Loco’ y el Capitán América se retiró dejándole su escudo a Falcon.

