Broly, el protagonista de la película de Dragon Ball Super, será el sexto personaje del segundo pase de temporada de Dragon Ball: FighterZ. Su fecha de aparición aún no es confirmada, pero sí tenemos un nuevo tráiler del personaje.

El poderoso Saiyajin Legendario de Dragon Ball Super aparecerá en el título desarrollado por Arc System Works “próximamente”, específicamente para el cierre del segundo pase de temporada.

De este modo, Broly cierra la introducción de varios personajes de Dragon Ball Super y GT. Jiren, Videl, Goku GT, Gogeta y finalmente Broly son las estrellas del segundo pase de temporada.

El poderoso personaje de Dragon Ball Super cuenta con dos momentos claves: la fase estándar y la fase Super Saiyajin, cuando este pierde el control y desata toda su furia sobre el escenario.

DRAGON BALL SUPER | Regreso del anime

El nuevo anime de Dragon Ball Super podría adaptar la saga del manga ‘El prisionero de la Patrulla Galáctica’, en el que Moro es un poderoso villano capaz de absorber la energía de planetas enteros. Goku, Vegeta y Majin Buu se suman a Meerus, miembro de la Patrulla Galáctica, para detener a esta amenaza.

DRAGON BALL SUPER: BROLY | Sinopsis

Tras el Torneo de Poder, un saiyan al que nunca antes han visto se presenta ante Goku y Vegeta. Esta es la historia de Broly, un saiyan sin límites…

La paz ha regresado una vez más a la Tierra después del Torneo de Poder. Tras descubrir que en los diferentes universos hay seres increíblemente poderosos que aún no ha visto, Goku tiene intención de seguir entrenando para hacerse aún más fuerte. Entonces, un día, un saiyan llamado Broly al que nunca antes han visto se presenta ante Goku y Vegeta. Pero se suponía que los saiyans habían quedado prácticamente extinguidos en la destrucción del Planeta Vegeta, así que, ¿qué está haciendo este en la Tierra? Incluso Freeza, de vuelta del infierno, se ve involucrado en este encuentro entre tres saiyans que han seguido destinos completamente diferentes y que no tarda en convertirse en una feroz batalla contra un guerrero que no parece tener límites.