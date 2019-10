Nueva actualización de "Super Dragon Ball Heroes: World Mission" trae todo este contenido

Las últimas

[{"id":137530,"title":"Ra\u00fal Legu\u00eda sobre la convocatoria para fecha FIFA: \"Tenemos un equipo corto, confiamos en el buen criterio de la FPF\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-equipo-corto-confiamos-buen-criterio-fpf-sostuvo-raul-leguia-137530","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db21ac35b80d.jpeg"},{"id":137531,"title":"Lo sorprendi\u00f3: Randy Orton le aplic\u00f3 un asombroso RKO a Ricochet en Monday Night Raw [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-randy-orton-le-aplico-asombroso-rko-ricochet-monday-night-raw-video-137531","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db8854df19d9.jpeg"},{"id":137384,"title":"MIRA PARTIDO, Barcelona vs. Valladolid EN VIVO en Camp por SKY Sports, ESPN y Mitele por LaLiga","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-valladolid-vivo-online-directo-transmision-espn-2-sky-sports-movistar-jornada-11-liga-santander-nczd-137384","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db85620c5d0d.jpeg"},{"id":137333,"title":"Ecuador vs. Nigeria por el Mundial Sub 17: revisa los horarios para ver en vivo y en directo el partido","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/ecuador-vs-nigeria-vivo-mundial-sub-17-brasil-2019-grupo-b-ver-directv-sports-canaluno-futbol-gratis-online-horarios-alineaciones-canales-tv-goiania-ec-pe-nnda-nnrt-137333","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db640b519061.jpeg"},{"id":137527,"title":"A mal tiempo: Universitario no podr\u00e1 contar con tres de sus titulares para el duelo contra Deportivo Municipal","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-cremas-sufriran-ausencias-tres-titulares-duelo-deportivo-municipal-137527","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db8816607a45.jpeg"},{"id":137388,"title":"Seguir Barcelona vs. Valladolid en directo por LaLiga Santander: transmisi\u00f3n en vivo online del partido","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-valladolid-vivo-laliga-santander-camp-nou-seguir-partido-directo-espn-2-movistar-laliga-alineaciones-messi-griezmann-espana-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-137388","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/28\/5db723c8826c4.jpeg"},{"id":137529,"title":"League of Legends presenta 'True Damage', la nueva banda tem\u00e1tica del juego","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-riot-games-presenta-true-damage-nueva-banda-tematica-juego-137529","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db87fdfb7e1e.jpeg"},{"id":137518,"title":"Sin lesiones, descartado y apenas jugando 10 minutos: el calvario de Vinicius Junior en el Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-leganes-vinicius-junior-quedo-fuera-convocatoria-enfrenta-calvario-equipo-merengue-liga-santander-espana-nczd-137518","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db877f9557b6.jpeg"},{"id":137510,"title":"\u00bfConoces al Dinamo Zagreb? Este es el equipazo de Champions que tendr\u00eda de no haber vendido a sus cracks [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fichajes-dinamo-zagreb-equipazo-champions-league-tendria-haber-vendido-estrellas-fotos-137510","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db87eb719385.jpeg"},{"id":137526,"title":"\u00a1Peleas de primer nivel! Mira la cartelera completa del evento Crown Jewel que se celebrar\u00e1 en Arabia Saudita","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-crown-jewel-mira-cartelera-completa-evento-celebrara-arabia-saudita-fotos-137526","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db87d9cd8962.jpeg"},{"id":137525,"title":"La esperada respuesta de Pablo Bengoechea a \u00c1ngel Comizzo","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-esperada-respuesta-pablo-bengoechea-angel-comizzo-137525","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db8856b10e2b.jpeg"},{"id":137523,"title":"League of Legends: \u00a1Senna al descubierto! Conoce las habilidades de la nueva campeona","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-senna-descubierto-conoce-habilidades-nueva-campeona-137523","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db876535c767.jpeg"},{"id":137516,"title":"Con Universitario y Sporting Cristal: los equipos sudamericanos que nunca descendieron de Primera Divisi\u00f3n","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-sporting-cristal-equipos-sudamericanos-descendieron-primer-division-fotos-137516","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db879e62648e.jpeg"},{"id":137519,"title":"El 'Dream Team' de la Liga 1: la oncena mejor cotizada del F\u00fatbol Peruano","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-once-mejor-cotizado-futbol-peruano-liga-1-fotos-137519","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db878d39117e.jpeg"},{"id":137524,"title":"Dragon Ball Super: recrean la \u00faltima batalla contra Jiren en 3D","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-recrean-ultima-batalla-jiren-3d-dbs-dragon-ball-137524","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db87adf63580.jpeg"},{"id":137520,"title":"Kevin Quevedo cont\u00f3 por qu\u00e9 pidi\u00f3 la pelota a Federico Rodr\u00edguez para cobrar el penal","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-kevin-quevedo-conto-pidio-pelota-federico-rodriguez-cobrar-penal-137520","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/28\/5db6f15c888c6.jpeg"},{"id":137407,"title":"Canales AQU\u00cd, Barcelona vs. Valladolid por LaLiga: horarios del partido con Lionel Messi y Griezmann","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-valladolid-vivo-directo-online-hora-fecha-canal-via-espn-transmision-narracion-movistar-laliga-stream-liga-santander-espana-137407","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db857335a66e.jpeg"},{"id":137521,"title":"Nueva actualizaci\u00f3n de \"Super Dragon Ball Heroes: World Mission\" trae todo este contenido","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-nueva-actualizacion-super-dragon-ball-heroes-world-mission-trae-contenido-dbs-137521","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cacccbdb6a85.jpeg"},{"id":137517,"title":"Camino a Barcelona: Lautaro Mart\u00ednez, el delantero que \u2018rechazar\u00e1\u2019 por tercera vez al Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-hara-fichaje-lautaro-martinez-argentino-rechazo-tres-veces-real-madrid-137517","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db87595a2517.png"},{"id":137515,"title":"Dragon Ball Super: Majin Vegeta aparece en nuevo avance de \"Dragon Ball Z: Kakarot\"","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-majin-vegeta-aparece-nuevo-avance-dragon-ball-z-kakarot-dbs-dragon-ball-137515","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db87405b2f21.jpeg"},{"id":137514,"title":"WWE Crown Jewel 2019: fecha, horarios y canales de evento que se desarrollar\u00e1 en tierras \u00e1rabes","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-crown-jewel-2019-fecha-horarios-canales-evento-desarrollara-tierras-arabes-137514","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db873aec769b.jpeg"},{"id":137506,"title":"Kevin Quevedo sobre su futuro en Alianza Lima: \"Quiero salir campe\u00f3n y luego lo que Dios quiera\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/kevin-quevedo-futuro-alianza-lima-quiero-salir-campeon-luego-dios-quiera-137506","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/28\/5db6ea167f5b1.jpeg"},{"id":137513,"title":"Marvel: \u00bfnuevos Vengadores? Conoce a los h\u00e9roes que se suman a 'Future Fight'","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-nuevos-vengadores-conoce-heroes-future-fight-avengers-4-endgame-137513","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db86def9ed91.jpeg"},{"id":137509,"title":"La ir\u00f3nica respuesta de Pablo Bengoechea al 'Puma' Carranza: \"\u00c9l es muy gracioso, le gusta hacer chistes\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-puma-carranza-chistoso-le-gusta-chistes-respondio-pablo-bengoechea-137509","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/25\/5db3252d79026.jpeg"},{"id":137505,"title":"\u00a1Hay Zlatan para todos! Los mejores memes del supuesto regreso de Ibrahimovic a LaLiga [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/ibrahimovic-memes-mejores-reacciones-via-facebook-posibles-fichajes-zlatan-clubes-espanoles-barcelona-real-madrid-viral-fotos-nczd-137505","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db86e2573995.jpeg"},{"id":137511,"title":"In\u00e9s Melchor vuelve a competir con miras a Tokio 2020","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/ines-melchor-vuelve-competir-miras-tokio-2020-video-nnav-137511","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db86ee4ee84f.jpeg"},{"id":137507,"title":"UTC logra primer triunfo en el Clausura","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/torneo-clausura-2019-utc-logra-primer-triunfo-vencer-2-0-ayacucho-video-nnav-137507","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db86d36baca5.jpeg"},{"id":137276,"title":"Marvel: Nick ser\u00eda un Skrull desde 'El Soldado de Invierno' en nueva teor\u00eda de la comunidad","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-nick-fury-skrull-the-winter-soldier-increible-razon-avengers-endgame-marvel-4-137276","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/24\/5d111a5eb5958.jpeg"},{"id":137504,"title":"Paolo Guerrero alcanza puesto hist\u00f3rico en Brasil","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/paolo-guerrero-figura-maximos-goleadores-internacionales-brasil-video-nnav-137504","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db86b194b17c.jpeg"},{"id":137502,"title":"\u00bfBale se va del Madrid? Fue captado en Londres en reuni\u00f3n su agente [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/bale-real-madrid-captado-vivo-londres-agente-video-137502","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db86adcbad7a.png"},{"id":137191,"title":"\"Avengers: Endgame\": reencuentro de Star-Lord y Gamora cobra mucho m\u00e1s sentido con esta terrible verdad","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-fan-descubre-triste-reencuentro-star-lord-gamora-avengers-4-marvel-cine-137191","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db493d84f604.jpeg"},{"id":137497,"title":"\u00bfEl 'Rey' abdica? Arturo Vidal declar\u00f3 su infelicidad en el Barcelona y mand\u00f3 un gui\u00f1o al Inter de Mil\u00e1n","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-valladolid-arturo-vidal-confiesa-calvario-contento-feliz-lanza-guino-inter-milan-137497","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db864124af0c.jpeg"},{"id":137500,"title":"Con James Rodr\u00edguez: Colombia present\u00f3 lista provisional para enfrentar a la Selecci\u00f3n Peruana en fecha FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-james-rodriguez-colombia-presento-lista-provisional-fecha-fifa-nczd-137500","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db866870f011.jpeg"},{"id":137501,"title":"El ganador choca con Styles: WWE anunci\u00f3 a los 20 luchadores que participar\u00e1n en la batalla real de Crown Jewel","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-anuncio-20-luchadores-participaran-batalla-real-crown-jewel-busca-oportunidad-titulo-estados-unidos-137501","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db8698777429.jpeg"},{"id":137387,"title":"\"Dragon Ball Z: Kakarot\" comparte divertida pelea entre Goku y Majin Buu","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-nuevas-imagenes-dragon-ball-z-kakarot-muestran-duelo-goku-majin-buu-dbs-dragon-ball-137387","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/28\/5db721e650ba3.jpeg"},{"id":137405,"title":"\"Avengers: Endgame\": Thanos tendr\u00eda un sucesor en el UCM, conoce a Kang El Conquistador","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/avengers-endgame-kang-conquistador-sera-proximo-gran-villano-logica-ucm-vengadores-avengers-4-marvel-137405","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/28\/5db76835e0b8a.jpeg"},{"id":137268,"title":"Dragon Ball Heroes: Aparici\u00f3n de Gogeta revela si Hearts es m\u00e1s fuerte que Broly","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-hearts-fuerte-broly-aparicion-gogeta-resolveria-duda-137268","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/27\/5db5cf4910948.jpeg"},{"id":137389,"title":"\u00a1Partidazo en M\u00e9xico! Santos vs. Quer\u00e9taro chocan EN VIVO en el TSM Corona por la Liga MX 2019 v\u00eda TUDN","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/santos-laguna-vs-queretaro-vivo-directo-online-transmision-fox-sports-telemundo-torneo-apertura-liga-mx-fecha-16-estadio-tms-corona-nczd-137389","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/28\/5db7b2d57b54a.jpeg"},{"id":137216,"title":"Dragon Ball Super: as\u00ed es como se ver\u00eda la fusi\u00f3n entre Broly y Vegeta","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-veria-fusion-broly-vegeta-fans-imaginan-resultado-dragon-ball-anime-manga-137216","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db4c173325e2.jpeg"},{"id":137414,"title":"El heredero de Colombia: \u00bfqui\u00e9n es la madre de Samuel, el nuevo hijo de James Rodr\u00edguez y Shannon de Lima?","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/james-rodriguez-nuevo-hijo-madre-samuel-bebe-remueve-redes-sociales-colombia-137414","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/28\/5db741a6120b3.jpeg"},{"id":137498,"title":"La reacci\u00f3n en M\u00e9xico: \u201cCarlos Vela ahora va por Ruid\u00edaz en la final de la MLS\u201d","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/mls-reaccion-mexico-carlos-vela-raul-ruidiaz-final-conferencia-137498","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db8635777984.png"},{"id":137499,"title":"Worlds 2019 | League of Legends: Becky G ser\u00e1 parte del espect\u00e1culo de la Gran Final","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/worlds-2019-league-of-legends-becky-g-sera-parte-espectaculo-gran-final-137499","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db861cf162d6.jpeg"},{"id":137496,"title":"'Puma' Carranza: \"Pablo Bengoechea tiene esa costumbre de campeonar por los \u00e1rbitros\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-jose-luis-puma-carranza-pablo-bengoechea-costumbre-campeonar-arbitros-137496","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/03\/14\/58c7fbf18f07e.jpeg"},{"id":137491,"title":"En medio de la crisis: Bolivia pide ''condiciones m\u00ednimas de seguridad'' para jugar amistoso contra Chile","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/seleccion-chile-bolivia-pide-condiciones-minimas-seguridad-jugar-amistoso-noviembre-violencia-sureno-137491","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db85e03aa12d.jpeg"},{"id":137495,"title":"Perdi\u00f3 una gran suma: hincha de Sporting Cristal apost\u00f3 1000 soles ante Universidad San Mart\u00edn","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/laliga2019-hincha-sporting-cristal-aposto-s-1000-00-nnav-video-137495","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db85f9cb8666.jpeg"},{"id":137468,"title":"Astros vs. Nationals EN VIVO por ESPN y FOX Sports 3: sigue a la franquicia de Texas con Alex Bregman | Juego 6 ONLINE","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/houston-astros-vs-washington-nationals-vivo-directo-online-gratis-live-streaming-via-fox-sports-3-espn-sigue-juego-6-serie-mundial-mlb-minute-maid-park-houston-nczd-137468","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/28\/5db7bc9e20834.jpeg"},{"id":137493,"title":"\"Star Wars Jedi: Fallen Order\" estrena tr\u00e1iler de lanzamiento para PS4, Xbox One y Steam (PC)","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/star-wars-jedi-fallen-order-estrena-trailer-lanzamiento-ps4-xbox-one-steam-pc-137493","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db85cf981a5d.jpeg"}]