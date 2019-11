¿Te unes a la causa? Los seguidores de Dragon Ball Super han iniciado una campaña en Internet para solicitar a las desarrolladoras Bandai Namco y CyberConnect2 que lancen una versión de Dragon Ball Z: Kakarot para Nintendo Switch.

Según la petición hecha en la página Change.org, Dragon Ball Z: Kakarot debería llegar a la consola híbrida de Nintendo si es que CD Project Red fue capaz de hacer que The Witcher 3 y todos sus DLC estén en la eShop. Es decir, si la máquina soporta un título exigente como The Witcher, ¿por qué no sucede lo mismo con el juego de Goku?

Aunque lo anterior suene lógico, hay aspectos de inversión y diseño que los encargados de Dragon Ball Z: Kakarot están evaluando. El productor Ryosuke Hara explicó hace meses por qué el lanzamiento no tiene contemplado la popular consola nipona.

Petición en Change.org

“Hay numerosas diferencias en términos de hardware si atendemos al trío PS4/XboxOne/PC y lo comparamos con Nintendo Switch. El proceso de desarrollo es sensiblemente diferente para hacer funcionar este juego en Switch de la manera que queremos. Para que podamos lanzar este juego a comienzos de 2020, nuestros recursos se han concentrado en PS4, Xbox One y PC”.

¿Será una realidad? Asumimos que Dragon Ball Z: Kakarot tendrá su oportunidad en Nintendo Switch dentro de varios meses después del lanzamiento. Emplear un equipo para adaptar el título de Goku a otra consola más supone gastar un monto que no ha sido presupuestado por Bandai Namco y CyberConnect2.