“Dragon Ball Z: Kakarot” llegará a la Nintendo Switch el 24 de septiembre

Dragon Ball ahora sí estará en todas partes. El videojuego RPG Dragon Ball Z: Kakarot llegará a la consola híbrida Nintendo Switch el 24 de septiembre junto con el DLC A New Power Awakens, según informó Nintendo durante la E3 2021. El anuncio ahora sí es oficial tras haberse filtrado hace varios meses por el editor de Bandai Namco Entertainment.

Fue en marzo de 2021 cuando la cuenta de Instagram de Bandai Namco Latin America publicó un anuncio de Dragon Ball Z: Kakarot con el logo de Nintendo Switch en la parte inferior. Los responsables publicaron un comunicado indicando que la aparición del logo fue un error. Tuvimos que esperar hasta la E3 2021 para que recién Nintendo haga la revelación oficial.

Nintendo acompañó el anuncio de Dragon Ball Z con un nuevo tráiler exclusivo para la E3 2021.

Además del port de Dragon Ball Z: Kakarot para Switch, Nintendo presentó en la E3 2021 otras grandes novedades como The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (2022), Zelda: Skyward Sword HD (16 de julio), Metroid Dread (8 de octubre), Shin Megami Tensei V (12 de noviembre), Advance Wars 1+2 Re–Boot Camp (3 de diciembre), WarioWare: Get It Together (10 de septiembre) y Mario Party Superstars (29 de octubre).

DRAGON BALL SUPER | Leer el manga 72

El capítulo 71 de Dragon Ball Super acabó con Vegeta y Goku yendo al Planeta Cereal. Los secuaces de Elec, líder de los Heeters, engañaron a los Guerreros Z al decirles que Granola es una amenaza para los habitantes de la zona.

Los Saiyajins no tardaron en decidir al saber que van a enfrentar al ser más poderoso del universo. Recordemos que Granola pidió ese deseo a Sheng Long Ultimate para así vengarse de Freezer por la destrucción del Planeta Cereal hace 40 años.

Ahora, según lo que aparece en la portada del episodio 72 de Dragon Ball Super, Goku y Vegeta llegan al Planeta Cereal para empezar de una vez la pelea principal del arco Granola el superviviente.

LEE AQUÍ EL EPISODIO 72 DEL MANGA DRAGON BALL SUPER

