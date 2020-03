Dragon Ball es una de las franquicias más queridas en todo el mundo. Los aficionados a los videojuegos han hecho posible que Dragon Ball Z: Kakarot sea el título más vendido en lo que va el 2020.

El título RPG de Dragon Ball, desarrollado por Bandai Namco y Cyberconnect2, está en primer lugar del ranking de videojuegos vendidos en Estados Unidos. La lista hecha por la consultora NPD cierra el podio con Call of Duty: Modern Warfare y NBA 2K20.

Un detalle a considerar es que Dragon Ball Z: Kakarot es el único juego de este ranking que ha sido lanzado este año, específicamente el 16 de enero. The Last of Us Part II y Cyberpunk 2077 posiblemente sean los candidatos a desbancar a Goku del ranking en EE.UU.

Dragon Ball Z: Kakarot

Call of Duty: Modern Warfare

NBA 2K20

Grand Theft Auto V

Madden NFL 20

Star Wars Jedi: Fallen Order

Mario Kart 8

Super Smash Bros. Ultimate

Ring Fit Adventure

Minecraft

Dragon Ball Z: Kakarot narra la historia de Goku desde la saga Z hasta el encuentro con Majin Buu. La trama contará con detalles canónicos que no hemos visto en el manga ni anime de Dragon Ball Z. Akira Toriyama confirmó que recurrirá a tramas que sí ideó para Goku, pero que finalmente no se contemplaron en las ediciones finales de Dragon Ball.

Dragon Ball Z: Kakarot está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

DRAGON BALL | Récord de ventas

Dragon Ball Z: Kakarot dividió sus ventas entre la PlayStation 4, Xbox One y PC. La cuenta europea de Bandai Namco anunció este logro en Twitter y agradeció a los seguidores de la franquicia de Akira Toriyama.

Las cosas no se detienen con este logro. Bandai Namco anunció el primer DLC del videojuego de Dragon Ball, el cual añadirá dos episodios originales y una historia nueva.

Para jugar el nuevo contenido, los fans de Dragon Ball deben tener el pase de temporada. Dicho pase está incluido en las ediciones Deluxe y Ultimate.