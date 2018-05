E3 2018: los planes de Ubisoft para las conferencias de este año | PC | PS4 | Xbox One | Nintendo Switch

Este 11 de junio Ubisoft tendrá su espacio en la E3 2018 . Aprovechará para mostrar más contenido de los juegos que ha lanzado recientemente e incluirá nuevos títulos para el 2019 y lo que resta del año.

Los primeros en ser mostrados serán los juegos que faltan por salir a la venta. Entre ellos están The Crew 2 , un juego de carreras que cuenta con muchas modalidades de competición gracias a la variedad de vehículos. Skull and Bones también se mostrará a profundidad, se trata de un mundo abierto de piratas similar a Sea of Thieves, pero con un apartado visual mucho más realista, contará con una campaña y modo multijugador.

The Division 2 tendrá también su espacio, quizás con un tráiler que muestre lo nuevo de la saga de juegos. Está calendado para el 2019, así que no habrá un revelación a profundidad. Por su puesto, se centrarán en Beyond Good & Evil 2 , que fue lo más atractivo del año pasado.

E3 2018 E3 2018

Entre los más rumoreados para esta conferencia es Splinter Cell , un juego a cargo de Sam Fisher. Podría llegar el anuncio de una secuela de la entrega de sigilo. Además Assassin's Creed podría anunciar otro descargable para la historia del año pasado.

Watch Dogs , por otro lado, es la gran duda en esta E3 2018 . A pesar de que tuvo éxito, quizás Ubisoft espere un poco más para revelar el final de la historia de los 'hackers'.