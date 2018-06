E3 2018 EN VIVO PlayStation: ver la conferencia de Sony EN DIRECO por YouTube y Twitch

Llega una de las conferencias más esperadas de toda la E3 2018 . PlayStation , la división de videojuegos de Sony , llega a Los Ángeles para presentar su catálogo de juegos que lo representarán del 2018 - 2019.

Muchos títulos serán revelados por Sony hoy, como por ejemplo la trilogía de God of War, The last of Us 2, Death Stranding y muchos otros títulos más podrían tener un primer vistazo de su jugabilidad durante la conferencia.

Por otro lado, están juegos como Resident Evil 2 que muchos fans han comentado se presentarán finalmente luego de muchos años de su anuncio. De momento, Sony ha cuidado que PlayStation no revele nada de lo que se viene en este evento.

PlayStation E3 2018 Conferencia en Los Ángeles EN VIVO

Sony tiene que competir contra la Xbox One X , la consola más potente de Microsoft y de los exclusivos de Nintendo , por lo que será vital para la compañía comenzar con fuerza esta temporada para cautivar a sus seguidores y nuevos jugadores para su consola.