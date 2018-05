E3 2018: Ubisoft adelantó los juegos que llevará en las conferencias de este año

Se acerca la conferencia de videojuegos mas importante del año: E3 2018 . Las principales empresas ya preparan sus presentaciones, otros simplemente ya compartieron lo que llevarán a los escenarios como Ubisoft . A continuación encontrarás las horas de todas las conferencias.

Horarios E3 2018 (Foto: DeporPlay) Horarios E3 2018 (Foto: DeporPlay)

La empresa francesa Ubisoft reveló que los siguientes 7 juegos están confirmados para la E3 2018 :



- Tom Clancy's The Division 2

- Beyond Good & Evil 2

- For Honor

- Skull & Bones

- Starlink: Battle for Atlas

- Tom Clancy's Rainbow Six Siege

- Transference

El el video publicado en YouTube se hace un resumen de todo lo que sucedió en el 2017 y luego se pasó a una simulación de una conversación con una inteligencia artificial que comenta como si fuera el asistente de la empresa.

Los siente videojuegos comentados han sido confirmados para la E3 2018 , pero luego se le pregunta a la asistente sobre lo nuevo que se mostrará a lo que respondió que si llegarán nuevas cosas pero sería mejor que los jugadores vean la conferencia.