Entertainment Software Association ha trabajado durante la primera mitad de 2021 para organizar la E3 2021. Esta edición será completamente online para evitar exponer la salud de los fans y de los organizadores.

Como es de esperarse, a solo días del inicio del evento, que se llevará a cabo desde el 12 hasta el 15 de junio, las desarrolladoras comienzan a confirmar su participación y definir la hora de sus respectivas conferencias.

Así es como quedó el calendario del evento hasta el momento.

Fecha y hora de las conferencias de la E3 2021

11 de junio

Koch Primetime Gaming Stream - 2:00 p.m. (hora Perú).

12 de junio

Ubisoft Forward - 2:00 p.m. (hora Perú)

Devolver Showcase

13 de junio

Xbox & Bethesda Games Showcase - 12:00 a.m. (hora Perú)

PC Gaming Show / Future Games Show

Wholesome Direct 2021 - 12:00 a.m. (hora Perú)

Square Enix Presents - 2:15 p.m (hora Perú)

14 de junio

Limited Run Games - 3:00 p.m. (hora Perú)

15 de junio

Nintendo Direct - 09:00 a.m. (hora Perú)

La compañía japonesa Bandai Namco es de las últimas en anunciar su participación. Se unirán a Nintendo en el último día (15 de junio), pero su conferencia se ha programado para las 4 de la tarde.

Por lo pronto, no se ha confirmado cuánto durará la conferencia pero se estima que sea de solo una hora debido a que la siguiente conferencia es de Yooreka Studio y arranca cuando acabe la anterior.

En cuanto a los juegos que la comunidad desea ver, hay importantes franquicias como un nuevo título de aventura de Dragon Ball o el juego Elden Ring, el cual se lanzará en este año en PS4, Xbox On y PC.

E3 2021: Nintendo confirma la fecha y hora de su conferencia “Nintendo Direct”

No cabe duda que Nintendo es una de las empresas que más expectativa genera en el evento E3 2021. Siempre ha participado en la convención y para la edición de este año prepara un Nintendo Direct de 40 minutos.

Algunos de los rumores de su conferencia indican que podríamos ver una nueva consola. Hace unos meses, la compañía japonesa anunció la Nintendo Switch Mini y ahora podríamos ver una versión con un mejor procesador o con una pantalla más grande y nítida.

Habrá que esperar hasta el 15 de junio. Será una de las últimas conferencias de la E3 2021 y mantendrá el formato de los anteriores directos. Básicamente, se trata de un video grabado con los mismos trabajadores de la empresa presentando los diferentes juegos.

Deberás conectarse a las 11 de la mañana a los canales de YouTube y Twitch de Nintendo para ver todas las novedades. El Nintendo Direct será solo de 40 minutos pero el Nintendo Treehouse durará 3 horas.

Además de la posible nueva consola, los rumores indican que veremos el primer gameplay del shooter Splatoon 3, un nuevo Pokémon (quizás un remake) y uno de los más esperados es la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

