ESA, la empresa detrás de la organización de la E3 2021, tiene una dura tarea de coordinar diferentes conferencias online de varias empresas desarrolladoras. El evento se compartirá vía Twitch desde el 12 hasta el 15 de junio.

Será un evento netamente en formato digital debido a las complicaciones de la pandemia. Además, ESA ha confirmado que preparan el lanzamiento de una web oficial de la E3 2021 y una aplicación móvil de Android y iOS.

Se esta creando, por otro lado, booths virtuales. Espacios en donde las empresas desarrolladoras comparten contenido y mayor información de sus siguientes juegos. Todos los usuarios podrán participar y habrá hasta una tabla de clasificación para la comunidad que más interactúa en la web.

Dónde ver la E3 2021

Podrás seguir la E3 2021 a través de los canales oficiales de Twitch, YouTube, Twitter y Facebook. Recuerda que también podrás ver el evento junto a tu streamer favorito, ya que normalmente la comunidad comparte el contenido con comentario propio.

Por lo pronto, esta es la lista de empresas que han confirmado su participación: Xbox, Nintendo, Ubisoft, SEGA, Bandai Namco, Square Enix, Capcom, Take-Two interactive, Warner Bros. y Koch Media.

E3 2021: ¿qué juegos presentará Ubisoft en su conferencia online?

El coronavirus ha afectado a las diferentes industrias del entretenimiento. ESA, la empresa organizadora de la E3 2021, ha tenido que realizar modificaciones al evento de videojuegos para evitar contagios por COVID-19.

Desde el 12 hasta el 15 de junio, se llevará a cabo las diferentes conferencias pero en una edición online. Por lo pronto, ya hay un puñado de empresas que han confirmado su asistencia.

Ubisoft es una de esas y ya tendría lista la parrilla de anuncios para junio. Recientemente, se reportó la filtración del reporte financiero del cuarto trimestre del año fiscal de la empresa desarrolladora.

Allí, se anuncian varios juegos que llegarán a las consolas antes de marzo de 2022: Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, The Division Heartland y Roller Champions. Estos títulos presentarían contenido en la E3 2021.

Lamentablemente, no llegó a presentarse el esperado siguiente juego de la franquicia Prince of Persia: Sands of Time. Este es uno de los títulos más esperados, pero Ubisoft todavía no ha hablado al respecto.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.