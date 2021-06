Normalmente, el evento E3 se lleva a cabo de forma presencial en Los Ángeles; no obstante, Entertainment Software Association (ESA), la empresa organizadora, anunció que este año será enteramente online debido a la pandemia del coronavirus.

Varias empresas ya han anunciado que compartirán sus conferencias vía Twitch y YouTube. Esta es la lista de compañías que ya se apuntaron a la E3 2021. Recuerda que se dividirá el evento en cuatro días diferentes.

Ubisoft

Gearbox

Microsoft

Bethesda

Square Enix

Warner Bros/Back4Blood

PC Gaming Show

Take-Two

Capcom

Nintendo

Bandai Namco

¿Se mantendrá este formato en el futuro? Stanley Pierre-Louis, presidente de ESA, habló al respecto con el medio Games Industry.

“Esto [el E3 2021] nos permitirá presentar a los miembros de la industria, prensa y fanáticos la posibilidad de participar completamente, y creo que eso da una oportunidad verdaderamente única para aprender qué podemos aplicar en futuros eventos, los cuales probablemente serán una combinación de físico y digital”, explicó.

La conclusión solo fue que está por determinarse si se mantendrá la versión solo online. Irán deliberando en la medida en que avancen en la planificación de los siguientes eventos.

E3 2021: Nintendo confirma la fecha y hora de su conferencia “Nintendo Direct”

No cabe duda que Nintendo es una de las empresas que más expectativa genera en el evento E3 2021. Siempre ha participado en la convención y para la edición de este año prepara un Nintendo Direct de 40 minutos.

Algunos de los rumores de su conferencia indican que podríamos ver una nueva consola. Hace unos meses, la compañía japonesa anunció la Nintendo Switch Mini y ahora podríamos ver una versión con un mejor procesador o con una pantalla más grande y nítida.

Habrá que esperar hasta el 15 de junio. Será una de las últimas conferencias de la E3 2021 y mantendrá el formato de los anteriores directos. Básicamente, se trata de un video grabado con los mismos trabajadores de la empresa presentando los diferentes juegos.

Deberás conectarse a las 11 de la mañana a los canales de YouTube y Twitch de Nintendo para ver todas las novedades. El Nintendo Direct será solo de 40 minutos pero el Nintendo Treehouse durará 3 horas.

Además de la posible nueva consola, los rumores indican que veremos el primer gameplay del shooter Splatoon 3, un nuevo Pokémon (quizás un remake) y uno de los más esperados es la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

