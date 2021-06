ESA, la empresa detrás de la E3 2021, ha programado todas las conferencias entre el 12 hasta el 15 de junio. Nintendo será la empresa que cierre este evento con una Nintendo Direct de 40 minutos; además, otras empresas como Ubisoft, Bethesda, y Square Enix han anunciado su participación.

El evento se trasmitirá a través de los canales Twitch, YouTube, Twitter y Facebook de la misma empresa y también por los canales de las mismas empresas desarrolladoras. Entertainment Software Association ha creado, a su vez, una plataforma para el espectador en su web oficial.

Fecha y hora de las conferencias de la E3 2021

11 de junio

Koch Primetime Gaming Stream - 2:00 p.m. (hora Perú).

12 de junio

Ubisoft Forward - 2:00 p.m. (hora Perú)

Devolver Showcase

13 de junio

Xbox & Bethesda Games Showcase - 12:00 a.m. (hora Perú)

PC Gaming Show / Future Games Show

Wholesome Direct 2021 - 12:00 a.m. (hora Perú)

Square Enix Presents - 2:15 p.m (hora Perú)

14 de junio

Limited Run Games - 3:00 p.m. (hora Perú)

15 de junio

Nintendo Direct - 09:00 a.m. (hora Perú)

En el último día del evento, ESA ha programado el E3 Awards Show para premiar a los juegos favoritos de la comunidad. A través de la web, los gamers seleccionarán los juegos más esperados para los siguientes años.

Electronic Arts, por otro lado, celebrará una conferencia de medio año fuera del marco de la E3 2021. El 22 de julio, se llevará a cabo la EA Play Live, en donde se anunciarán importantes juegos como FIFA 22 o Battlefield 6.

Empresas que han confirmado su presencia en la E3 2021

Square Enix

Ubisoft

Xbox / Microsoft

Sega

Nintendo

Capcom

Take-Two

Warner Bros. Games

Koch Media

Bandai Namco

Gearbox Entertainment

Verizon

Binge

XSEED Games

Turtle Beach

Devious Eye

Freedom! Games

NetEase Games

Mythical

Otter Box

E3 2021: Guardianes de la Galaxia sería uno de los juegos sorpresa según filtraciones

Desde el 12 de junio hasta el 15 del mismo mes, se llevará a cabo la E3 2021. Este es el evento de videojuegos que se centra en la presentación de diferentes títulos que se lanzarán en el resto del año y en 2022.

A falta de pocos días para el inicio de las conferencias, comienzan a compartirse las primeras filtraciones. Todo parece indicar que Marvel Studios contará con un nuevo juego centrado en los Guardianes de la Galaxia.

La desarrolladora Square Enix anunció que tendrá una conferencia propia el 13 de junio. Allí, Eidos Montreal presentará un nuevo videojuego; recordemos que ellos son los responsables de Deus Ex: Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider y han colaborado en otros juegos como Marvel’s Avengers.

El periodista Jason Schreier explicó que posiblemente también veamos el primer avance del juego Guardianes de la Galaxia. En 2017, estos personajes ya tuvieron un título de consolas a modo de aventura narrativa desarrollado por Telltale Games.

¿Será un título de mundo abierto como Marvel’s Spider-Man? Posiblemente, se introduzca la temática de viajes por planetas de la galaxia para ir avanzando en la historia de Star-Lord.

