E3 2021 ha terminado. Nintendo cerró oficialmente la convención e inmediatamente después ESA, la empresa organizadora, abrió las votaciones para conocer los títulos más esperados de la comunidad.

Por supuesto, muchos pensarían que el anuncio más importante del evento fue The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2; no obstante, no logró convertirse en el juego más esperado de la E3 2021.

Este reconocimiento se lo llevó Forza Horizon 5, el simulador de conducción de Playground Games. Se presentó durante la conferencia de Xbox y prometió mejorar el realismo gráfico de la saga apoyándose en la potencia de las nuevas consolas Xbox Series X.

Se utilizará la tecnología de iluminación volumétrica y escaneo de entornos reales a 12K. Sin duda, un salto importante con respecto a la anterior entrega. Este fue uno de los motivos por el cual se le consideró como uno de los más esperados de la E3 2021.

Premios para los juegos de la E3 2021

Juego más esperado: Forza Horizon 5, Xbox Game Studios

Forza Horizon 5, Xbox Game Studios Mejor conferencia: Xbox & Bethesda Games Showcase

Xbox & Bethesda Games Showcase Juego más esperado de Capcom: The Great Ace Attorney Chronicles

The Great Ace Attorney Chronicles Juego más esperado de Gearbox: Tiny Tina’s Wonderlands

Tiny Tina’s Wonderlands Juego más esperado de Indie Games: Falling Frontier

Falling Frontier Juego más esperado de Intellivision: Asteroids

Asteroids Juego más esperado de Nintendo: The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Juego más esperado de PC Gaming Show: Songs of Conquest

Songs of Conquest Juego más esperado de Freedom Games: Airborne Kingdom

Airborne Kingdom Juego más esperado de Future Games Show: Immortality

Immortality Juego más esperado de Square Enix: Guardianes de la Galaxia

Guardianes de la Galaxia Juego más esperado de Ubisoft: Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Mario + Rabbids: Sparks of Hope Juego más esperado de Xbox/Bethesda: Halo Infinite

Halo Infinite Juego más esperado de Yooreka Studio: Loopmancer

Por lo pronto, se ha confirmado que Forza Horizon 5 se lanzará en PC, Xbox Series X y Xbox One el 9 de noviembre de este año a 70 dólares.

Nintendo en la E3 2021: resumen del Nintendo Direct, todos los juegos anunciados

Nintendo fue una de las últimas empresas en presentar su conferencia durante el evento E3 2021. Como era de esperarse, no se realizó una transmisión en vivo sino que se presentó un Nintendo Direct pregrabado en donde los responsables de los diferentes juegos y contenido extra que se lanzará en los siguientes años.

Dentro de los diferentes anuncios, hubo muchas sorpresas que quizás no te esperabas. Super Smash Bros. Ultimate X Tekken fue quizás el título que más llamó la atención; recordemos que estos dos juegos no habían lanzado una nueva versión desde hace varios años atrás.

Todos los anuncios de Nintendo en la E3 2021

Los presentadores anunciaron que ya se van a cumplir cinco años desde el lanzamiento de la consola Nintendo Switch. Por este motivo, se iban a centrar en jugos que solo se lanzarían este mismo año, aunque podrían retrasarse debido al coronavirus.

Super Smash Bros. Ultimate X Tekken

Los gráficos de Tekken son fácilmente reconocidos. El tráiler comenzó con la presentación de Kazuya como personaje jugable de Super Smash Bros. Ultimate. En un evento por separado, programado para el 28 de junio, anunciarán más detalles de esta colaboración.

Life is Strange

Square Enix es otra de las empresas que lanzarán sus juegos en Switch. Toda la colección remasterizada de la saga Life is Strange y el nuevo juego Life is Strange: True Colors estarán disponibles a finales de este año.

Two Point Campus

Sega desarrolla Two Point Campus, un título de administración de recursos que se lanzará en 2022.

Super Monkey Ball Banana Mania

Los juegos de la saga Super Monkey Ball también llegan a la consola portátil desde el 5 de octubre. Esta compilación de juegos de arcade incluye Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 y Super Monkey Ball Deluxe.

Mario Party Superstars

¿Listo para unir a toda la familia a jugar Mario Party? Nintendo anunció Mario Party Superstars como una compilación de los cinco tableros clásicos de Nintendo 64, el cual cuentan con hasta 100 minijuegos.

Metroid Dread

¡Era momento de una gran sorpresa! Metroid regresa a la consola de nueva generación con el título Metroid Dread. Estará disponible el 8 de octubre de 2021.

WarioWare Get It Together

No solo Mario puede tener videojuegos, ahora también Wario reúne a la familia. WarioWare Get It Together es una compilación de múltiples minijuegos que se podrán jugar entre dos personas.

Shin Megami Tensei V

Este es un nuevo título de mundo abierto con combates por turnos. Estará disponible en Nintendo Switch desde el 12 de noviembre.

Danganronpa Decadence

Esta es una compilación de los tres pasados juegos de la franquicia. Se lanzará en la consola a finales de 2021.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Otra de las grandes sorpresas de la conferencia fue The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, uno de los títulos más esperados de la Switch. Recordemos que la precuela fue el primer juego de la consola.

Por lo pronto, Nintendo solo ha presentado un Teaser en donde vemos algunas de las divertidas mecánicas que usaremos durante la aventura.

