¿Estás buscando un nuevo juego para tu consola PS5 o tu ordenador? Pues durante la E3 2021, diferentes empresas desarrolladoras presentarán avances de sus siguiente títulos, así como también de actualizaciones de los juegos actuales.

En esta edición, las conferencias se llevarán a cabo en un formato enteramente online debido a la pandemia del coronavirus. El objetivo es no exponer a los miles de fans que solían asistir a la convención.

Pese a que varias empresas se retiraron del evento hace unos meses atrás, todavía hay importantes anuncios por delante. Conoce el calendario de conferencias del 12 de junio a continuación.

Sábado 12 de junio

No te pierdas ninguna conferencia de la E3 2021. Estos son los horarios (hora peruana) de la primera fecha. Recuerda que podrás seguir el evento a través de Twitch o la misma web de ESA.

12:00 hrs - Pre Show

13:00 hrs - Ubisoft Fordward Pre-show

14:00 hrs - Ubisoft Fordward

16:00 hrs - Gearbox E3 Showcase

16:45 hrs - GameBeat Session

¿Qué te gustaría ver en la conferencia de Ubisoft? Los rumores indican que podríamos ver el tráiler de un nuevo juego de la saga Assassin’s Creed; por otro lado, la desarrolladora trabaja de la mano con Lucas Film en un juego de Star Wars.

No debería faltar la presentación de la jugabilidad de Far Cry 6 y más detalles acerca de Rainbow Six Extraction.

E3 2021: los juegos más esperados de las diferentes conferencias

Varias empresas desarrolladoras han comenzado a publicar algunos avances de los juegos que se lanzarán en lo que resta de 2021 y en 2022. Como es de esperarse, se trata de un teaser de lo que veremos durante sus respectivas conferencias de medio año y de la E3 2021.

Electronic Arts, por ejemplo, dio inicio a la campaña publicitaria de Battlefield 2042, el nuevo shooter de la franquicia Battlefield. Se lanzará este juego el 22 de octubre de este año en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

“Juega a Battlefield 2042 a partir del 22 de octubre de 2021. Battlefield 2042 es un shooter en primera persona que marca el regreso a la emblemática guerra total de la franquicia. Adáptate y sobrevive en un mundo en el futuro cercano transformado por el desorden.”

Halo Infinite es otro de los esperados juegos de la consola Xbox. 343 Industries también estará presente en la conferencia de Microsoft y podría adelantar un gameplay del shooter.

Elder Ring es un título creado por el mismo equipo de Dark Souls. El 10 de junio presentó su primer tráiler oficial y ya se adelantó que será un juego de mundo abierto con la dificultad de un Souls.

Far Cry 6 y Babylon’s Fall son otros dos juegos que han estrenado material en YouTube. El primero adelantó parte de su jugabilidad, mientras que el otro solo compartió su tráiler oficial.

La lista es casi interminable. Durante cuatro días veremos diferentes títulos para todas las consolas, como Life is Strange: True Colors, The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2: Wings of Liberty, Monster Hunter Rise, Starfield, entre otros.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.