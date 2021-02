La E3 2020 se tuvo que modificar a una versión online debido a que los grandes eventos en Los Ángeles se cancelaron por la pandemia del coronavirus. Mismo caso sucedió con eventos de eSports como las Major de Dota 2 en los Estados Unidos.

Pues en 2021, no sería diferente con respecto a la edición anterior. Se trata del evento más importante en el año en la industria de los videojuegos, debido a que muchas empresas aprovechan la temporada para presentar sus nuevos títulos para consolas.

Hace unos meses, Entertainment Software Association (ESA) anunció que esperaba “poder ofrecer el E3 2021 como un evento reinventado que reúne a los fans, medios y la industria”.

“Podemos confirmar que estamos transformando la experiencia del E3 en 2021″, fue lo que declaró un vocero de ESEA al medio The Verge.

Recientemente, se ha filtrado una imagen de las diferentes convenciones de la ciudad que se han programado para el 2021. Allí se ve que la E3 2021 se habría cancelado, por lo menos la edición presencial.

La gran pregunta es si sigue siendo un negocio rentable para ESEA. Básicamente, la empresa cobraba por el derecho de piso para las empresas utilizaran sus espacios para la presentación novedades.

No obstante, en los últimos años hemos visto que grandes compañías como PlayStation se han separado de la E3 para contar con su propio evento online en las mismas fechas. Ahora con la versión online no tiene sentido pagarle a ESEA para tener la audiencia en los diferentes streams.

E3 2021: se feria de videojuegos habría cancelado su edición presencial. (Foto: Difusión)

Tom Holland no está nada contento con su actuación en Uncharted

Los juegos de Uncharted comenzaron a publicarse en 2007 y una década después finalizó la historia con el lanzamiento de la cuarta entrega y Uncharted: El legado perdido. Pero este no es el cierre definitivo de la historia de Nathan Drake.

El aventurero dará el salto de las consolas de PlayStation a la pantalla grande. Tom Holland será el encargado se darle vida a este personaje, por lo menos como una versión joven.

El mismo actor se ha mostrado entusiasmado de interpretar a este personaje de la cultura geek. Pero no todo son buenas noticias; recientemente, comentó acerca de que no está del todo contento con su actuación.

“Cuando empiezas a preocuparte por “¿he salido bien en esta toma? actuar se convierte en algo distinto a interpretar un personaje. Creo que hay partes de mi actuación en Uncharted en las que caigo bajo ese hechizo de “ahora quiero lucir bien. Quiero que este sea mi momento guay”. Debía interpretar a este tipo duro y estoico -básicamente ser Mark Wahlberg-. ¡Mi personaje se supone que es un jodido héroe de acción en este momento!”, comentó en una entrevista con el medio GQ.

“Mira, no la he visto, así que no sé si lo he hecho bien. Pero ha sido una importante lección porque a veces era menos sobre cae en esa posición y sigue con la escena y más sobre cae en esa posición, quédate así para que se te marque el bíceps... Fue un error y es algo que nunca más volveré a hacer.”, añade en sus declaraciones.

La cinta todavía no cuenta con fecha oficial de estreno, pero se espera que si no hay retrasos por el coronavirus, se estrene el 11 de febrero de 2022.