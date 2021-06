Varias empresas desarrolladoras han comenzado a publicar algunos avances de los juegos que se lanzarán en lo que resta de 2021 y en 2022. Como es de esperarse, se trata de un teaser de lo que veremos durante sus respectivas conferencias de medio año y de la E3 2021.

Electronic Arts, por ejemplo, dio inicio a la campaña publicitaria de Battlefield 2042, el nuevo shooter de la franquicia Battlefield. Se lanzará este juego el 22 de octubre de este año en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

“Juega a Battlefield 2042 a partir del 22 de octubre de 2021. Battlefield 2042 es un shooter en primera persona que marca el regreso a la emblemática guerra total de la franquicia. Adáptate y sobrevive en un mundo en el futuro cercano transformado por el desorden.”

Halo Infinite es otro de los esperados juegos de la consola Xbox. 343 Industries también estará presente en la conferencia de Microsoft y podría adelantar un gameplay del shooter.

Elder Ring es un título creado por el mismo equipo de Dark Souls. El 10 de junio presentó su primer tráiler oficial y ya se adelantó que será un juego de mundo abierto con la dificultad de un Souls.

Far Cry 6 y Babylon’s Fall son otros dos juegos que han estrenado material en YouTube. El primero adelantó parte de su jugabilidad, mientras que el otro solo compartió su tráiler oficial.

La lista es casi interminable. Durante cuatro días veremos diferentes títulos para todas las consolas, como Life is Strange: True Colors, The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2: Wings of Liberty, Monster Hunter Rise, Starfield, entre otros.

E3 2021: ESA explica que las conferencias de los siguientes años serían una una combinación de físico y digital

Normalmente, el evento E3 se lleva a cabo de forma presencial en Los Ángeles; no obstante, Entertainment Software Association (ESA), la empresa organizadora, anunció que este año será enteramente online debido a la pandemia del coronavirus.

Varias empresas ya han anunciado que compartirán sus conferencias vía Twitch y YouTube. Esta es la lista de compañías que ya se apuntaron a la E3 2021. Recuerda que se dividirá el evento en cuatro días diferentes.

Ubisoft

Gearbox

Microsoft

Bethesda

Square Enix

Warner Bros/Back4Blood

PC Gaming Show

Take-Two

Capcom

Nintendo

Bandai Namco

¿Se mantendrá este formato en el futuro? Stanley Pierre-Louis, presidente de ESA, habló al respecto con el medio Games Industry.

“Esto [el E3 2021] nos permitirá presentar a los miembros de la industria, prensa y fanáticos la posibilidad de participar completamente, y creo que eso da una oportunidad verdaderamente única para aprender qué podemos aplicar en futuros eventos, los cuales probablemente serán una combinación de físico y digital”, explicó.

La conclusión solo fue que está por determinarse si se mantendrá la versión solo online. Irán deliberando en la medida en que avancen en la planificación de los siguientes eventos.

