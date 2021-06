La E3 2021 está por llegar a su final, por lo que las grandes compañías han anunciado sus próximas obras para lo que queda del año y más allá. Veamos lo mejor que cada desarrolladora ha compartido en estos días de conferencia.

Partamos con el platillo fuerte. Elden Ring, creado en colaboración entre FromSoftware y el escritor de Game of Thrones, George RR Martin, saldrá al mercado el 21 de enero de 2022 y estará disponible en PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S y Xbox One.

E3 2021 | Resúmenes de anuncios

Death Stranding Director’s Cut, por su parte, llegará en exclusiva para PS5 en tan sólo unas semanas y Jurassic World Evolution 2, el cual se publicará a finales de 2021, podrá jugarse en PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S y Xbox One.

Ubisoft hizo lo propio con Far Cry 6, en el que por primera vez se podrá jugar con los villanos y que se anunció para el 7 de octubre de 2021 en PS5 y Xbox Series X/S. Mientras, Rainbow Six: Extraction saldrá el 16 de septiembre de este año, mientras que la fecha de lanzamiento para Just Dance 2022 será el 4 de noviembre de 2021.

Nintendo llamó la atención con Mario + Rabbids: Sparks of Hope, previsto para 2022, y Avatar: Frontiers of Pandora, que estará disponible en PC, PS5, Xbox Series X/S, Google Stadia y Amazon Luna. Llegará en algún momento de 2022.

Xbox y Bethesda anunciaron títulos como Microsoft Flight Simulator (Xbox y xCloud), que llegará el 27 de julio, Age of Empires IV (PC), disponible el 28 de octubre y A Plague Tale: Requiem (sin fecha tentativa). Starfield saldrá el 11 de noviembre de 2022 y será exclusivo de las consolas de Xbox y también llegará al Xbox Game Pass.

También hubo detalles de Battlefield 2042 y Forza Horizon 5 (9 de noviembre para Xbox One, Xbox Series X/S, xCloud y PC). Sea of Thieves: A Pìrate’s Life (22 de junio) estará disponible en Xbox Game Pass.

Para ir cerrando, Halo Infinite no tiene fecha de lanzamiento, aunque se prevé para fines de 2021. Square Enix se presentó una nueva historia de Guardians of the Galaxy. Su fecha de lanzamiento es el 26 de octubre para PC, PS4, PS5, Xbox Series X y Xbox One.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.