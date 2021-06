No cabe duda que Nintendo es una de las empresas que más expectativa genera en el evento E3 2021. Siempre ha participado en la convención y para la edición de este año prepara un Nintendo Direct de 40 minutos.

Algunos de los rumores de su conferencia indican que podríamos ver una nueva consola. Hace unos meses, la compañía japonesa anunció la Nintendo Switch Mini y ahora podríamos ver una versión con un mejor procesador o con una pantalla más grande y nítida.

Habrá que esperar hasta el 15 de junio. Será una de las últimas conferencias de la E3 2021 y mantendrá el formato de los anteriores directos. Básicamente, se trata de un video grabado con los mismos trabajadores de la empresa presentando los diferentes juegos.

Deberás conectarse a las 11 de la mañana a los canales de YouTube y Twitch de Nintendo para ver todas las novedades. El Nintendo Direct será solo de 40 minutos pero el Nintendo Treehouse durará 3 horas.

Además de la posible nueva consola, los rumores indican que veremos el primer gameplay del shooter Splatoon 3, un nuevo Pokémon (quizás un remake) y uno de los más esperados es la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

El 15-06, Nintendo participará de manera completamente virtual en el #E32021. No te pierdas a las 18:00 (hora peninsular) una presentación #NintendoDirect con unos 40 minutos de información exclusiva sobre juegos para #NintendoSwitch que mayormente estarán disponibles en 2021. pic.twitter.com/PeAhOCPizI — Nintendo España (@NintendoES) June 2, 2021

Nintendo estaría desarrollando un nuevo Mario Kart para Nintendo Switch

Nintendo sorprendió a su comunidad gamer con el lanzamiento de un nuevo Mario Kart en 2020. Por supuesto, no se trató de un título triple A, sino una apuesta por la realidad aumentada. Básicamente, creas tu propio escenario en tu casa y utilizas un pequeño auto con una cámara para completar el circuito.

Pese a esto, los gamers están a la espera de un nuevo juego de la franquicia de carreras. Recordemos que Mario Kart 8 Deluxe se lanzó en 2017 y en los últimos cuatro años la empresa se ha centrado en el lanzamiento de títulos de móviles de la franquicia.

El juego ha logrado vencer más de 35 millones de copias desde su lanzamiento. Pero ya parece ser momento de que se anuncie un juego nuevo de la saga. Zippo, un insider, afirma que la empresa japonesa si tienen en sus planes el desarrollo de este título.

Se lanzaría el siguiente Mario Kart en Nintendo Switch a finales de 2021 o inicios de 2022., sí lo dio a conocer en su blog personal. Básicamente, detalle que ha escuchado en varias ocasiones a Kosuke Yabuki hablar acerca de estar ya tres años en desarrollo este proyecto.

El insider explica que sería un juego completamente nuevo y no una actualización del título de 2017, tampoco está relacionado a la aplicación móvil de Android y iOS. Por otro lado, afirma que también estaría en camino un nuevo Metroid desarrollado por MercurySteam.

