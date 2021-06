Entertainment Software Association (ESA) no llegó a un acuerdo con Sony en 2019 y desde entonces PlayStation ha sido uno de los ausentes en el evento más importante de videojuegos.

Desde ese año, la empresa dio inicio a la presentación de diferentes directos en YouTube y Twitch al mismo estilo de Nintendo, los cuales llevan el nombre de State of Play. Allí se anuncian los juegos que se lanzarán en los siguientes meses, así como también de actualizaciones importantes de la consola.

Recordemos que el 12 de junio de 2020, se realizó el anuncio oficial de la consola PlayStation 5. Este año veríamos avances de los siguientes títulos más esperados de este aparato.

Pese a que God of War: Ragnarok se retrasó hasta 2022, sería uno de los títulos que presentarán un teaser y quizás confirme la fecha oficial de venta. Por otro lado, se espera un nuevo tráiler de Kena: Bridge of the Spirits.

The Last of Us 2 podría también anunciar su primer descargable. Además, Naughty Dog confirmó que trabaja en el remake del primer The Last of Us para la consola PlayStation 5.

En cuanto a los juegos de mundo abierto, se cree que veremos otro tráiler de Final Fantasy XVI y material extra de Elden Ring, juego creado por los mismos encargados de Dark Souls.

E3 2021: fecha de las principales conferencias de la convención de videojuegos

La E3 2021 se ha convertido en uno de los eventos más esperados por los gamers, se trata de conferencias de videojuegos que llegarán en los siguientes meses. Esta convención ha tenido que reorganizarse a una versión online debido a la pandemia del coronavirus y se llevará a cabo desde el 12 hasta el 15 de junio.

Podrás seguir el evento vía Twitch y YouTube. Cada empresa desarrolladora compartirá su propia conferencia o podrás conectarte a la web oficial de Entertainment Software Association (ESA).

Calendario de la E3 2021

12 de junio

Ubisoft

Gearbox

13 de junio

Microsoft

Bethesda

Square Enix

Warner Bros/Back4Blood

PC Gaming Show

14 de junio

Take-Two

Capcom

15 de junio

Nintendo

Bandai Namco

Curiosamente, para este evento, se ha presentado una nueva sección de premios. Se llamará E3 2021 Awards Show y se encargará de premiar a los títulos que se anunciaron en las tres fechas.

Todavía se desconocen los parámetros de premiación pero se explica que se seleccionarán a los juegos “más anticipados, quizás se trate de una votación de la comunidad.

“Para el evento de este año, estamos colaborando con los editores de algunos de los principales medios de comunicación de videojuegos para crear el Show de premios oficial E3 2021, reconociendo los juegos más esperados del programa”, explicó Stanley Pierre-Louis, presidente y director ejecutivo de la ESA.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.