El coronavirus ha afectado a las diferentes industrias del entretenimiento. ESA, la empresa organizadora de la E3 2021, ha tenido que realizar modificaciones al evento de videojuegos para evitar contagios por COVID-19.

Desde el 12 hasta el 15 de junio, se llevará a cabo las diferentes conferencias pero en una edición online. Por lo pronto, ya hay un puñado de empresas que han confirmado su asistencia.

Ubisoft es una de esas y ya tendría lista la parrilla de anuncios para junio. Recientemente, se reportó la filtración del reporte financiero del cuarto trimestre del año fiscal de la empresa desarrolladora.

Allí, se anuncian varios juegos que llegarán a las consolas antes de marzo de 2022: Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, The Division Heartland y Roller Champions. Estos títulos presentarían contenido en la E3 2021.

Lamentablemente, no llegó a presentarse el esperado siguiente juego de la franquicia Prince of Persia: Sands of Time. Este es uno de los títulos más esperados, pero Ubisoft todavía no ha hablado al respecto.

E3 2021: Bandai Namco y SEGA se unen al evento más importante de videojuegos del año

ESA, la empresa organizadora de la E3 2021, todavía se encuentra en negociaciones con las diferentes empresas desarrolladoras para que organicen sus propios eventos online. Recordemos que en 2021, se mudarán todas las conferencias a una edición virtual por el coronavirus.

Por supuesto, hay algunas empresas que han anunciado que no participarán como Konami. Mientras que otras simplemente no desean volver a la E3 por motivos corporativos, como Sony.

Luego de que se tomó la decisión de que sea un evento en su totalidad online, comenzaron a compartirse los rumores de la salida de algunas compañías; mientras que otras iban confirmando su participación.

Recientemente, la web oficial del evento actualizó la lista de empresas. Bandai Namco y SEGA son dos de las más importantes que se sumaron.

Bandai Namco

Binge

Freedom Games

Gearbox Software

SEGA

Square Enix

Turtle Beach

Verizon

XSEED Games

Recordemos que Square Enix, SEGA y Bandai Namco estaban en la lista de no confirmados, pues ahora ya están preparando los grandes anuncios de lanzamientos de los siguientes meses.

Por lo pronto, se reservan los detalles sobre lo que veremos. No obstante, es esperable que Bandai se centre en sus juegos basados en animes populares.

¿Qué empresas no participarán en la E3 2021 por ahora?

Sony

Electronic Arts

Activision Blizzard

