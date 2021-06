El día de hoy, 12 de junio, ha comenzado el evento E3 2021, las conferencias más importantes de videojuegos del año. Ubisoft fue la que inauguró la convención online y puedes revisar el resumen aquí.

La segunda empresa en entrar en acción fue Devolver Digital. Lamentablemente, la saga de extrañas conferencias ha dejado de emitirse. Solamente se proyectó 30 minutos de un sketch con ls desarrolladores en donde anunciaban el sistema de monetización que introducirán.

En cuanto a los juegos anunciados. La conferencia comenzó con la presentación de Shadow Warrior 3, el cual presentó su primer gameplay oficial y que estaría disponible en PC, PS4, y Xbox One este mismo año. ESte juego ya había presentado un tráiler en el pasado E3 2020.

Trek to Yomi es una nueva IP que utiliza la tecnología de 2,5D para mostrar una aventura de un samurai en el viejo Japón. Sera uno de los primeros juegos de PS5 y Xbox Series X de Devolver Digital.

Phantom Abyss apostará por el acceso anticipado en la plataforma de Steam; estará disponible desde el 22 de junio. Se trata de un juego de plataformas en 3D multijugador en donde los gamers deberán esquivar múltiples obstáculos para llegar a la meta en la primera posición.

También se anunció Wizard with a Gun, juego que se pondrá a la venta también en 2022 para Nintendo Switch y PC. Es un título de supervivencia con temática fantástica; podrás crear armas, municiones y demás elementos.

Quizás el que tiene mayor apariencia de juego indie es Death’s Door, un juego tipo bullet hell con vista isométrica que se lanzará el 20 de julio de este año en Xbox Series X, Xbox One y PC.

Finalmente, la conferencia cerró con la presentación de tres juegos: Inscryption, Devolver Tumble Time y Demon Throttle.

PlayStation prepararía avances de God of War, Final Fantasy y otros juegos de PS5 en State of Play

Entertainment Software Association (ESA) no llegó a un acuerdo con Sony en 2019 y desde entonces PlayStation ha sido uno de los ausentes en el evento más importante de videojuegos.

Desde ese año, la empresa dio inicio a la presentación de diferentes directos en YouTube y Twitch al mismo estilo de Nintendo, los cuales llevan el nombre de State of Play. Allí se anuncian los juegos que se lanzarán en los siguientes meses, así como también de actualizaciones importantes de la consola.

Recordemos que el 12 de junio de 2020, se realizó el anuncio oficial de la consola PlayStation 5. Este año veríamos avances de los siguientes títulos más esperados de este aparato.

Pese a que God of War: Ragnarok se retrasó hasta 2022, sería uno de los títulos que presentarán un teaser y quizás confirme la fecha oficial de venta. Por otro lado, se espera un nuevo tráiler de Kena: Bridge of the Spirits.

The Last of Us 2 podría también anunciar su primer descargable. Además, Naughty Dog confirmó que trabaja en el remake del primer The Last of Us para la consola PlayStation 5.

En cuanto a los juegos de mundo abierto, se cree que veremos otro tráiler de Final Fantasy XVI y material extra de Elden Ring, juego creado por los mismos encargados de Dark Souls.

