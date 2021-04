El coronavirus ha afectado a un gran número de eventos presenciales en todo el mundo. La E3 2021 se organizará de forma online y ya hay varias empresas que se han apuntado, como Microsoft, Nintendo, Bethesda, entre otras.

El 12 de junio comenzarán las conferencias online de las diferentes empresas desarrolladoras que anunciarán contenido nuevo para sus juegos. Recientemente, Ubisoft ha confirmado su participación.

El mismo 12 de junio a las 2 de la tarde se llevará a cabo esta conferencia. Allí se presentarán algunos títulos como Rainbow Six Quarantine y Far Cry 6; a su vez, se especula que veremos avances de Skull & Bones y Beyond Good & Evil 2.

Pero, por supuesto, la comunidad está a la espera de nuevos juegos. Según rumores, Ubisoft estaría trabajando en un remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo para la nueva generación de consolas.

¿Veremos también el desarrollo de un nuevo Watch Dogs? Esta saga presentó su último juego en 2016 y podría estar en camino uno nuevo. Por otro lado, podríamos ver algunos avances de otro Assassin’s Creed.

PC Gaming Show ya tiene fecha oficial en 2021

Todo va quedando listo para las conferencias más importantes del año en la industria de los videojuegos. La E3 2021 se llevará a cabo desde el 12 de junio hasta el 15 del mismo mes. Varias empresas se han sumado a la iniciativa de conferencias online como Microsoft, Bethesda y Nintendo.

No obstante, todavía estaba pendiente conocer si se llevaría a cabo el PC Gaming Show. Recordemos que este evento también está dentro de la celebración de la E3 pero está a cargo de varias empresas.

Normalmente, se le da bastante espacio a los juegos independientes en ordenadores pero también se presentan avances de los triple A multiplataforma. Este evento, junto a Future Games Show se llevarán a cabo el 13 de junio, un día después del inicio de la E3 2021.

“PC Gamer y GamesRadar unen fuerzas para transmitir más de 150 minutos de nuevos anuncios, tráilers y juegos nunca vistos este verano. PC Gaming Show es el evento más grande dedicado a los juegos de PC, y atrajo a 5,9 millones de espectadores en 2020 en todas las plataformas. Juntos, los eventos brindan un escenario tanto para lanzamientos importantes como para proyectos más pequeños, mostrando el espectro completo de lo que está pasando a día de hoy en el videojuego”, se lee en el comunicado de PC Gamer.

