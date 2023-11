En muy poco tiempo, uno de los titulos más esperados de cara a finales de este año estará llegando. Nos referímos a lo nuevo de Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora. Y a medida que su fecha de lanzamiento de se acerca la compañía gala sigue adelante con la campaña de marketing del videojuego.

Es así que la casa gala ha presentado un nuevo tráiler en el que podemos apreciar las bonificaciones que llegarán para todos aquellos que hagan la reserva anticipada del título.

Así es, aquellos gamers que reserven Avatar: Frontiers of Pandora podrán tener acceso al exclusivo pack de contenido Child of Two Worlds, el cual son una serie de elementos de tipo cosméticos para nuestro personaje junto a una apariencia (skin) para nuestra arma premium.

En esta nota podemos apreciar este nuevo material. Detalles aparte, recordamos que Avatar: Frontiers of Pandora se estará lanzando el próximo 7 de diciembre para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

Nuevo video de Avatar: Frontiers of Pandora